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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۰

اسامی شهدای حمله به مراسم عروسی در کوهستک سیریک اعلام شد

اسامی شهدای حمله به مراسم عروسی در کوهستک سیریک اعلام شد

بندرعباس - روابط عمومی استانداری هرمزگان در اطلاعیه‌ای اسامی شهدای حمله تروریستی شب گذشته ارتش متجاوز آمریکا به یک مراسم عروسی در شهر کوهستک شهرستان سیریک را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استانداری هرمزگان اسامی چهار شهید حمله وحشیانه سه شنبه شب دشمن امریکایی به شهرستان سیریک را «امیرعلی کریمی» چهار ساله، «محمد ملاحی» ۱۶ ساله، «کلثوم ملاحی نژندنیا» ۴۳ ساله و «زرخاتون طاهری» ۵۰ ساله اعلام کرد.

ارتش جنایتکار آمریکا حوالی ساعت ۲۰ سه‌شنبه شب مناطقی در بندرعباس، سیریک، جاسک و قشم را مورد حملات خود قرار داد که در یکی از این حملات مراسم عروسی در شهر بندری کوهستک شهرستان سیریک مورد تجاوز قرار گرفت.

در این حمله ناجوانمردانه تاکنون چهار نفر شهید و ۶۸ نفر نیز مجروح شده‌اند که متاسفانه یکی از شهدای این حمله یک کودک چهار ساله است.

کد مطلب 6935073

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    نظرات

    • گوزانی IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      19 1
      پاسخ
      خدا لعنت کند به ترامپ جنایتکار
    • IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      14 0
      پاسخ
      خدا ترامپ را از روی زمین برداره و بکشه .مردم چه گناهی کردن که این روانی اینجوری به سرشون بیاره.لعنت بر ترامپ
    • سلام IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      13 0
      پاسخ
      واسم رخت عزا تن کن همینجا شمع روشن کن که امشب حالِ من عین شبه شام غریبونه🥀
    • مرتضی مشاک IR ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      2 0
      پاسخ
      مرگ بر ترامپ و حامیانش
      • مصطفی IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
        0 0
        مرگ برامریکا

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