برترین گوش راست آسیا: آرزویم حضور در المپیک است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال نوجوانان کشورمان در پایان یازدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا ۲۰۲۶ در اردن با کسب سهمیه جهانی به کار خود پایان داد.

علی غیور، ملی‌پوش تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان در این مسابقات به عنوان برترین بازیکن در پست گوش راست و یکی از بازیکنان تیم منتخب مسابقات معرفی شد.

غیور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص این رقابت‌ها اظهار داشت: من قبلا در مسابقات زیر ۱۷ سال آسیا نیز حضور داشتم، نسبت به آن دوره سطح مسابقات بسیار ارتقا یافته بود.

وی افزود: تیم‌های عربی مانند عربستان، بحرین و قطر اردوهای بلندمدتی را برگزار کرده بودند؛ به خاطر شرایطی که در کشور داشتیم مدت زمان کمتری در اردو بودیم.

غیور تصریح کرد: سعی کردیم در این مدت کم بهترین نتیجه را کسب کنیم و تمام تمرکز ما روی قهرمانی بود،

خوشحالم که سهمیه جهانی را کسب کردیم، هر بازیکنی آرزوی بازی در مسابقات جهانی را دارد.

بازیکن تیم ملی هندبال نوجوانان گفت: انتظار صعود به مسابقات جهانی را داشتیم چرا که تلاش، نظم و دیسیپلین تیمی ما در سطح جهانی بود.

وی با بیان این که به عنوان بهترین گوش راست آسیا انتخاب شدم، خاطرنشان کرد: بیشترین تلاش خود را انجام دادم که مثمرثمر باشم، ۱۰۰ درصد توان خود را گذاشتم تا بهترین عملکرد را داشته باشم و حتی یک درصد تلاش را دریغ نکردم.

غیور با اشاره به تاثیرگذاری سپاهان در موفقیت‌های تیم‌های ملی گفت: سپاهان با سایر باشگاه‌ها متفاوت است، به خصوص در رشته هندبال، از هر نظر باشگاه پیشرفته‌تری است؛ حضور در سپاهان تاثیر زیادی در زندگی ورزشی من در رده باشگاهی و ملی ایجاد کرد، تمرینات و مربیان خوب باعث شد عملکرد خوبی داشته باشم.

وی ادامه داد: فصل گذشته با تیم نوجوانان سپاهان در مسابقات رده سنی جوانان شرکت کرده و مقام سوم را کسب کردیم؛ در روز نخست مسابقات لیگ آیندگان در سال گذشته جنگ آغاز شد و مسابقات ادامه نیافت، مطمئن بودم که می‌توانستیم فینالیست شویم.

غیور گفت: امیدوارم پس از رده سنی ۱۷ سال و نوجوانان که به مسابقات جهانی راه یافتم، بتوانم این موفقیت را در بزرگسالان هم تکرار کنم؛ بزرگترین آرزوی من حضور در المپیک است.