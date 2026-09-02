پیرهادی: ۲ محله تهران همچنان فاقد بوستان هستند

مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه فضای سبز و احداث بوستان‌های جدید در پایتخت اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۴۰۰ بوستان در شهر تهران وجود دارد و در این دوره از مدیریت شهری نیز بیش از ۱۴۰ بوستان جدید احداث شده است.

وی افزود: با وجود این اقدامات، متأسفانه هنوز دو محله در تهران از داشتن بوستان هستند که یکی از آنها محله نبی اکرم در منطقه ۱۴ و دیگری محله فروزش در منطقه ۱۱ است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ما این موضوع را به شهرداری تهران اعلام کرده‌ایم و حتی پیشنهاد داده‌ایم که در صورت نبود زمین مناسب، شهرداری نسبت به تملک املاک و فضاهای مسکونی در این محلات اقدام کند تا بتوان از این فضاها برای احداث بوستان استفاده کرد.

وی تصریح کرد: تاکنون با وجود اعلام موضوع و پیگیری‌های انجام‌شده، اقدام مؤثری برای ایجاد بوستان در این دو محله صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تذکری که در صحن شورا در این خصوص مطرح کرده است، خاطرنشان کرد: امیدوارم شهرداری تهران این موضوع را جدی بگیرد و هرچه سریع‌تر نسبت به تأمین زمین و احداث بوستان در این دو محله اقدام کند تا این دو محله نیز از حداقل سرانه مورد نیاز فضای سبز برخوردار شوند.