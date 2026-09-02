ضایعات لاستیکی گلپایگان به انرژی گاز تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احسان مهاجری پیش از ظهر چهارشنبه در جریان سفر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان به شهرستان گلپایگان، با اشاره به افتتاح بلوار صفایی اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح بلوار صفایی به مساحت ۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع هستیم که در این پروژه ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع تملک و آزادسازی در محدوده مرکز تحقیقات انجام شده است.

وی افزود: این پروژه شامل آزادسازی مسیر، خط‌کشی، جدول‌گذاری، آسفالت و جابه‌جایی تأسیسات برق بوده و برای اجرای آن نزدیک به ۱۳ میلیارد تومان هزینه شده است که امروز تقدیم مردم عزیز شهرستان گلپایگان می‌شود.

شهردار گلپایگان با بیان اینکه اجرای این طرح یکی از مطالبات دیرینه شهروندان بوده است، تصریح کرد: این پروژه از درخواست‌های ۲۰ ساله مردم به‌ویژه ساکنان منطقه صفایی بوده که با همت شورای اسلامی شهر و با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار در برنامه بودجه شهرداری قرار گرفت و اجرایی شد. مهاجری ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن دانشگاه آزاد اسلامی در این محدوده و تردد روزانه دانشجویان، آزادسازی این مسیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود که به لطف خداوند این مهم محقق شد.

تبدیل ضایعات به ثروت؛ از پسماند تا سوخت کشور

مهاجری در ادامه با اشاره به آیین افتتاح راه‌اندازی دستگاه پیرولیز لاستیک در گلپایگان، این اقدام را گامی در جهت تبدیل ضایعات به ثروت و حفظ محیط زیست دانست و گفت: با اخذ مجوزهای لازم از اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، شهرداری با مشارکت یک شرکت سرمایه‌گذار وارد این پروژه شده است که مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای آن ۱۲۰ میلیارد تومان است.

شهردار گلپایگان افزود: در فاز نخست این طرح حدود ۷۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام و دستگاه راه‌اندازی شده است. در سطح شهرستان گلپایگان حدود ۴۰۰ واحد آپاراتی فعالیت دارند و روزانه بیش از ۱۰ تن لاستیک فرسوده در شهرستان تولید می‌شود. علاوه بر این، حدود چهار تن لاستیک ضایعاتی نیز از شهرستان خوانسار به این مجموعه منتقل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این لاستیک‌ها پیش از این در طبیعت رها یا به روش‌های مختلف دفع می‌شدند و بخش قابل توجهی از آن‌ها مربوط به ماشین‌آلات سنگین از جمله تراکتور، لودر و تریلی بود که به دلیل مشکلات حمل و جابه‌جایی، امکان جمع‌آوری مناسب آن‌ها وجود نداشت.

مهاجری تصریح کرد: بر اساس قراردادهای منعقد شده، لاستیک‌های ضایعاتی جمع‌آوری و در این واحد به مواد اولیه تبدیل می‌شوند. محصول تولیدی به پالایشگاه‌ها ارسال شده و پس از کاهش آلایندگی، در تولید سوخت کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که بخشی از آن در ترکیب گازوئیل، بخشی در بنزین و بخشی در تولید مواد افزاینده مورد استفاده در جایگاه‌های سوخت به کار گرفته می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت تولید این واحد گفت: در حال حاضر روزانه حدود ۴ هزار و ۵۰۰ لیتر مواد اولیه مورد نیاز چرخه سوخت کشور در این مجموعه تولید می‌شود. ظرفیت فاز نخست روزانه ۱۵ تن پیش‌بینی شده و در برنامه‌های توسعه‌ای، افزایش ظرفیت به حداقل ۱۰۰ تن در روز طی سال‌های آینده هدف‌گذاری شده است.

شهردار گلپایگان ادامه داد: هدف اصلی از اجرای این طرح آن است که در آینده دیگر شاهد دفن زباله در سطح شهرستان نباشیم و پسماندها به چرخه تولید بازگردند. این مجموعه هم‌اکنون با ظرفیت ۱۰ تن در دو شیفت فعالیت می‌کند و در فازهای بعدی امکان فرآوری سایر پسماندها و تولید هیدروکربن‌های سبک و سنگین نیز فراهم خواهد شد.

وی درباره مسائل زیست‌محیطی این واحد اظهار کرد: فرآیند پیرولیز در یک سیستم کاملاً بسته انجام می‌شود و هیچ‌گونه اکسیژنی به مواد اولیه داخل دستگاه نمی‌رسد، بنابراین آلایندگی ناشی از احتراق وجود ندارد. دستگاه به‌صورت وکیوم فعالیت می‌کند و بخارات حاصل از فرآیند نیز وارد مخزن کندانسور شده و با استفاده از آب به هیدروکربن‌های سبک و سنگین تبدیل می‌شوند.

مهاجری افزود: اگر حتی مقدار اندکی اکسیژن وارد مخزن شود، مواد داخل دستگاه قابلیت استفاده خود را از دست خواهند داد؛ به همین دلیل کل فرآیند در یک محیط کاملاً بسته انجام می‌شود.

وی با اشاره به تأمین انرژی مورد نیاز این واحد اظهار کرد: در حال حاضر برای فعالیت دستگاه از گازوئیل استفاده می‌شود و روزانه حدود ۴۰۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌گردد که هزینه قابل توجهی به مجموعه تحمیل می‌کند. یکی از درخواست‌های ما تأمین گاز برای این واحد بوده که طبق تعهدات شهرداری و با همکاری دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است.

شهردار گلپایگان خاطرنشان کرد: خط انتقال گاز تا نزدیکی مجموعه اجرا شده و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده هرچه سریع‌تر این واحد به گاز متصل شود، زیرا برای توسعه ظرفیت و راه‌اندازی فازهای بعدی، تأمین گاز ضروری است.

وی افزود: البته این مجموعه نیاز به گاز صنعتی ندارد و گاز شهری برای آن کفایت می‌کند، زیرا دستگاه در هر چرخه حدود ۱۰ ساعت فعالیت دارد که سه ساعت ابتدایی با گاز شهری کار می‌کند و در هفت ساعت بعدی از گاز تولیدی خود استفاده می‌کند.

مهاجری با اشاره به یکی از مزیت‌های این فناوری گفت: گاز متان تولید شده در فرآیند پیرولیز از طریق برجک‌های ایمنی و ضدانفجار به زیر دستگاه بازگردانده می‌شود و از حدود ساعت چهارم فعالیت، دستگاه به‌صورت خودسوز به کار خود ادامه می‌دهد. در حال حاضر نیز بخشی از گاز تولیدی مازاد بر نیاز مجموعه است و در صورت توسعه واحدهای جدید، امکان بهره‌برداری از این ظرفیت فراهم خواهد شد.