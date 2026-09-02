کشف ۲۴۰ میلیارد ریال کالای احتکاری در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمیفر پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای اجرای مأموریتهای پلیس برای صیانت از امنیت اقتصادی و مقابله بیامان با قاچاق، احتکار و هرگونه اخلال در روند تأمین و توزیع کالا، مأموران پلیس آگاهی شهرستان بروجرد با بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی، موفق به شناسایی محل نگهداری کالاهای احتکاری شدند.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی و در بازرسی از انبار شناساییشده، بیش از هزار قلم انواع لوازمخانگی شامل یخچال، تلویزیون، آبگرمکن، سشوار و اتو را کشف کردند که ارزش کالاهای مکشوفه برابر نظر کارشناسان، ۲۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی لرستان، ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی بروجرد در عملیاتی دیگر نیز با اقدامات اطلاعاتی و رصد فعالیتهای مشکوک، موفق به کشف ۸۰ قلم انواع لوازمخانگی قاچاق و غیرمجاز شامل جاروبرقی، کولرگازی و چایساز شدند.
سردار هاشمیفر با اشاره به اینکه ارزش کالاهای قاچاق کشفشده ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در مجموع این دو عملیات، کالاهای احتکاری، قاچاق و غیرمجاز به ارزش ۲۴۰ میلیارد ریال از چرخه فعالیتهای غیرقانونی خارج و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شدند.
وی با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله با مخلان نظام اقتصادی، تصریح کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی، رصد مستمر و اقدامات هدفمند، اجازه نخواهد داد عدهای سودجو با احتکار و قاچاق کالا، امنیت اقتصادی جامعه را خدشهدار کرده و حقوق مردم را تضییع کنند و با اینگونه جرائم، مقتدرانه و برابر قانون برخورد خواهد کرد.
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