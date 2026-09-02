  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

کاهش ناپایداری‌ها؛ تداوم افزایش دما در خراسان جنوبی

کاهش ناپایداری‌ها؛ تداوم افزایش دما در خراسان جنوبی

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از کاهش شدت ناپایداری‌های جوی و تداوم روند افزایش دما در استان تا پایان هفته خبر داد.

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان طی ساعات آینده، بیان کرد: براساس نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش بینی هواشناسی، از امروز تا پایان هفته از شدت ناپایداری‌های جوی کاسته می‌شود.

وی از تداوم روند افزایش دما خبر داد و افزود: در طول شب استقرار هوای نسبتا خنک را پیش بینی می‌کنیم.

لطفی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با هشت درجه سلسیوس خنکترین و طبس ۴۳ درجه گرمترین نقاط استان بوده‌اند، افزود: همچنین طی این مدت درح بیشترین سرعت وزش باد را با ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت داشته است.

کد مطلب 6935203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها