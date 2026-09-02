سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان طی ساعات آینده، بیان کرد: براساس نقشهها و خروجی مدلهای پیش بینی هواشناسی، از امروز تا پایان هفته از شدت ناپایداریهای جوی کاسته میشود.
وی از تداوم روند افزایش دما خبر داد و افزود: در طول شب استقرار هوای نسبتا خنک را پیش بینی میکنیم.
لطفی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با هشت درجه سلسیوس خنکترین و طبس ۴۳ درجه گرمترین نقاط استان بودهاند، افزود: همچنین طی این مدت درح بیشترین سرعت وزش باد را با ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت داشته است.
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