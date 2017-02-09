توسعه حوزه تحقیق و پژوهش در صنعت کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی صادق زاده شامگاه چهار شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در قوانین بودجه ای متناسب با توانایی دولت، در لوایحی که دولت به مجلس تقدیم می کند این میزان بودجه در نظر گرفته می شود.

صادق زاده تاکید کرد: بر اساس نرمی که در دنیا وجود دارد سهم هزینه هایی که در پژوهش می شود باید بالا باشد.

وی با اشاره به نیروی انسانی توانمند در استان اظهار کرد: این استان در همه زمینه ها از نظر نیروی انسانی جایگاه و رتبه مناسبی دارد که به عنوان ثروت محسوب می شود.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژگی های مورد نیاز صنعت و فناوری نوین اشاره کرد و اظهار داشت: باید ورودی صنعت به لحاظ منابع انسانی و یا از نظر بودجه که در حوزه تحقیق و توسعه هزینه توسعه می شود در منابع انسانی بیش از ده درصد و تحقیق و توسعه نزدیک ۱۲ درصد باشد.

وی گفت: منابع انسانی متخصص و تحقیق و توسعه از جمله این ویژگیها است و ما در کشور نیروی انسانی متخصص را داریم اما در حوزه تحقیق و توسعه درصد لازم را نداریم.

صادق زاده با اشاره به فرایند های تولید و خط تولید عنوان کرد: اگر صنعت از فرایند نوین و فناوری نوین استفاده کند، آن صنعت به عنوان یک صنعت پیشرفته شناخته می شود.

وی با اشاره به اهمیت ضریب و نفوذ بالای خروجی صنعت در بازار عنوان کرد: صنعتی که تولید متنوع و با ضریب نفوذ بالا را دارد صنعتی فوق پیشرفته است.

صادق زاده افزود: داشتن نیروی انسانی متخصص و تحقیق و توسعه مناسب، استفاده از فناوری های خط تولید نو و فرایند های نوین و خروجی دارای ضریب و نفوذ بالا در بازار در کنار هم از ویژگی های صنعت پیشرفته با فناوری نوین است.