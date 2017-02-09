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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۴

اقدام عجیب تماشاگر هندوراسی و گلزنی در کنار مهاجم تیم!

اقدام عجیب تماشاگر هندوراسی و گلزنی در کنار مهاجم تیم!

تماشاگر یکی از تیم های هندوراسی با ورود به داخل زمین با یک توپ، در کنار مهاجم تیمش گلزنی کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال المپیا و موتاگوا در چارچوب رقابتهای لیگ فوتبال هندوراس در حالی به مصاف هم رفتند که این بازی تا دقایق پایانی با نتیجه ۲ بر یک به سود موتاگوا در جریان بود.

در دقیقه ۹۵ بازیکنان تیم المپیا حمله ای را تدارک می بینند و موفق می شوند گل تساوی را به ثمر برسانند؛ ولی همزمان با آنها یکی از تماشاگران این تیم هم با توپ وارد محوطه جریمه حریف شده و ضربه ای را به سمت دروازه موتاگوا می زند تا دروازه بان این تیم دچار مشکل شود!

داور مسابقه هم گل بازیکنان المپیا را قبول می کند و حتی در اعتراض به دروازه بان تیم موتاگوا به وی یک کارت زرد نشان می دهد!

کد مطلب 3902085

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