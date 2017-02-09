اقدام عجیب تماشاگر هندوراسی و گلزنی در کنار مهاجم تیم!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال المپیا و موتاگوا در چارچوب رقابتهای لیگ فوتبال هندوراس در حالی به مصاف هم رفتند که این بازی تا دقایق پایانی با نتیجه ۲ بر یک به سود موتاگوا در جریان بود.

در دقیقه ۹۵ بازیکنان تیم المپیا حمله ای را تدارک می بینند و موفق می شوند گل تساوی را به ثمر برسانند؛ ولی همزمان با آنها یکی از تماشاگران این تیم هم با توپ وارد محوطه جریمه حریف شده و ضربه ای را به سمت دروازه موتاگوا می زند تا دروازه بان این تیم دچار مشکل شود!

داور مسابقه هم گل بازیکنان المپیا را قبول می کند و حتی در اعتراض به دروازه بان تیم موتاگوا به وی یک کارت زرد نشان می دهد!