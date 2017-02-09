حال« ناطق نوری» خوب است/شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بستری شدن حجت الاسلام و المسلمین ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی دفتر مقام معظم رهبری در بیمارستان و ابراز محبت اقشار مختلف مردم، دفتر وی اطلاعیه ای صادر کرد.

متن پیام به این شرح است :

«بسم الله الرحمن الرحیم

با حمد و سپاس فراوان به درگاه پروردگار به سبب لطف بی کرانش و با تشکر از مراجع عظام، علما، شخصیت ها و مسئولان محترم کشور که حضوراً و با تماسهای خود اظهار لطف و مودت نموده اند و همچنین با احترام و تواضع در برابر موج همدلی و اظهار لطف اقشار مختلف مردم مهربان و قدرشناس ایران که با نگرانی و تأثر جویای حال حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ناطق نوری بوده اند؛ به اطلاع عموم می رساند که وضعیت سلامت ایشان به حمدالله خوب است و همچنان با نشاط و با روحیه ممتاز در خدمت انقلاب، رهبری معظم آن و مردم با اخلاص ایران بوده و همگام با آنان در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن برای اعتلای آرمان های مقدس انقلاب اسلامی که ثمره ی وحدت کلمه و همدلی ملی است شرکت خواهند نمود.

دفتر حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری»