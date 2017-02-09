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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۵

با حضور معاون رئیس جمهور؛

جایگاه عرضه سوخت محور بروجن - لردگان افتتاح شد

جایگاه عرضه سوخت محور بروجن - لردگان افتتاح شد

شهرکرد- جایگاه عرضه سوخت سه راه کوشکی شهرستان لردگان در محور بروجن - لردگان با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جایگاه عرضه سوخت سه راه کوشکی شهرستان لردگان در محور بروجن - لردگان بعد از ظهر پنج شنبه با حضور حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، استاندار چهارمحال و بختیاری و مسئولان شهرستان لردگان و بروجن افتتاح شد.

مجتبی سرداری مدیرعامل شرکت فرآورده های نفتی استان چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاح این جایگاه عرضه سوخت اظهار داشت: این پمپ بنزین با مساحتی بالغ بر سه هزار متر مربع و با اعتباری به مبلغ دو میلیارد تومان هزینه که ۲۰۰ میلیون تومان از طریق تسهیلات تامین شده است.

وی گفت:  این جایگاه عرضه سوخت روزانه ۱۵ هزار لیتر بنزین و ۳۰ هزار لیتر گازوئیل ظرفیت فروش دارد که در آینده نزدیک ظرفیت آن افزایش پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: با افتتاح این  این جایگاه عرضه سوخت برای هشت نفر طی ۲۴ ساعت اشتغال فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت فرآورده های نفتی استان چهارمحال و بختیاری افزود: شش دستگاه تلمبه در این مکان وجود دارد که چهار دستگاه بنزین و دو دستگاه گازوئیل است.

لردگان در فاصله ۱۷۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

کد مطلب 3902305

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