هوشیاری، لازمه حضور در فضای مجازی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی زمینی ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری در هشتاد و پنجمین دوره بصیرت همسران کارکنان نیروی زمینی گفت: بصیرت به معنای معرفت نافذ و عمیق نسبت به پدیده هایی است که بر زندگی ما تاثیرگذار است.

فرمانده نیروی زمینی افزود: معرفت فقط مشاهده نیست، بلکه قدرت نفوذ و شناخت عمیق است. اگر ما نسبت به پدیده ها معرفت پیدا کنیم و به ظاهر فریبنده آن ها توجه نکنیم، در این صورت بصیرت پیدا کرده ایم و یکی از صفات خداوند، بصیر بودن است که به آن دست می یابیم.

امیر حیدری بیان کرد: اهمیت برگزاری دوره های بصیرت کمتر از برگزاری محافل انس با قرآن و همچنین نماز جماعت نیست، این کلاس ها خانواده ها را با خطراتی که کانون گرم خانواده را تهدید می کند آگاه ساخته و راه درست مقابله با این تهدیدات را نشان می دهد.

فرمانده نیروی زمینی بیان داشت: با فضایی که در دنیای مجازی ایجاد شده، کنترل آن امکان پذیر نیست. این محیط را آنقدر زیبا جلوه داده اند که اگر بصیرت پیدا نکنیم، رفتار و گفتار ما با فضای مجازی مطابقت پیدا می کند.

وی خاطر نشان ساخت: فضای مجازی هم سودمند است و هم مضر، اما ما باید نسبت به حضور خود و خانواده خودمان در این فضا هوشیار بوده و مراقبت کنیم.

امیر حیدری افزود: باید خانواده های خود را از هجمه های فرهنگی که ازطریق ماهواره و فضای مجازی تزریق می شود، مصون نگاه داریم و از آن تاثیر نپذیریم، بلکه باید ما با تاثیرگذاری بر اطرافیان و همسایگان خود، آن ها را از خطرات و مضرات ماهواره و فضای مجازی آگاه سازیم.

فرمانده نیروی زمینی گفت: امروز دشمن می داند که حمله از راه زمین، هوا و دریا کارساز نیست، اما می خواهد با کمترین هزینه از طریق ماهواره و فضای مجازی به کانون خانواده ها نفوذ کرده و بر آن تاثیر بگذارد.

وی اظهار داشت: خانواده ها با خرید ماهواره با دست خودشان خانه خود را محل نشر فرهنگ منحوس دشمن می کنند، دشمنی که سعی دارد جامعه را از درون تهی کند.