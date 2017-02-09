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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۴۱

امیر حیدری:

هوشیاری، لازمه حضور در فضای مجازی است

هوشیاری، لازمه حضور در فضای مجازی است

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: فضای مجازی هم سودمند است و هم مضر، اما ما باید نسبت به حضور خود و خانواده خودمان در این فضا هوشیار بوده و مراقبت کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی زمینی ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری در هشتاد و پنجمین دوره بصیرت همسران کارکنان نیروی زمینی گفت: بصیرت به معنای معرفت نافذ و عمیق نسبت به پدیده هایی است که بر زندگی ما تاثیرگذار است.

فرمانده نیروی زمینی افزود: معرفت فقط مشاهده نیست، بلکه قدرت نفوذ و شناخت عمیق است. اگر ما نسبت به پدیده ها معرفت پیدا کنیم و به ظاهر فریبنده آن ها توجه نکنیم، در این صورت بصیرت پیدا کرده ایم و یکی از صفات خداوند، بصیر بودن است که به آن دست می یابیم.

 امیر حیدری بیان کرد: اهمیت برگزاری دوره های بصیرت کمتر از برگزاری محافل انس با قرآن و همچنین نماز جماعت نیست، این کلاس ها خانواده ها را با خطراتی که کانون گرم خانواده را تهدید می کند آگاه ساخته و راه درست مقابله با این تهدیدات را نشان می دهد.

فرمانده نیروی زمینی بیان داشت: با فضایی که در دنیای مجازی ایجاد شده، کنترل آن امکان پذیر نیست. این محیط را آنقدر زیبا جلوه داده اند که اگر بصیرت پیدا نکنیم، رفتار و گفتار ما با فضای مجازی مطابقت پیدا می کند.

وی خاطر نشان ساخت: فضای مجازی هم سودمند است و هم مضر، اما ما باید نسبت به حضور خود و خانواده خودمان در این فضا هوشیار بوده و مراقبت کنیم. 

امیر حیدری افزود: باید خانواده های خود را از هجمه های فرهنگی که ازطریق ماهواره و فضای مجازی تزریق می شود، مصون نگاه داریم و از آن تاثیر نپذیریم، بلکه باید ما با تاثیرگذاری بر اطرافیان و همسایگان خود، آن ها را از خطرات و مضرات ماهواره و فضای مجازی آگاه سازیم.

 فرمانده نیروی زمینی گفت: امروز دشمن می داند که حمله از راه زمین، هوا و دریا کارساز نیست، اما می خواهد با کمترین هزینه از طریق ماهواره و فضای مجازی به کانون خانواده ها نفوذ کرده و بر آن تاثیر بگذارد.
وی اظهار داشت: خانواده ها با خرید ماهواره با دست خودشان خانه خود را محل نشر فرهنگ منحوس دشمن می کنند، دشمنی که سعی دارد جامعه را از درون تهی کند. 

کد مطلب 3902514

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