جراره: اجرای فوری مصوبات سفر وزرا به هرمزگان مطالبه جدی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه جراره بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان هرمزگان با حضور غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، با خیرمقدم به وزیر و هیئت همراه، اظهار کرد: یکی از خواستههای بهحق مردم هرمزگان این است که مصوبات جلسات و سفرهای مسئولان به استان، به مرحله اجرا برسد و وعدههایی که به مردم داده میشود، با سرعت بیشتری محقق شود.
وی با اشاره به حضور وزرای مختلف در هرمزگان طی ماههای اخیر، افزود: بسیاری از مطالبات مردم استان در جلسات مختلف مطرح شده و انتظار میرود مصوبات این نشستها با جدیت پیگیری و اجرایی شود.
پرداخت خسارت صیادان و اجرای بسته حمایتی
نماینده مردم بندرعباس در مجلس، پرداخت خسارت صیادان و اجرای بسته حمایتی جامع برای این قشر را از مطالبات مهم استان عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط جنگی، بخش قابل توجهی از مردم هرمزگان بهویژه صیادان با مشکلات و خسارتهایی مواجه شدهاند و لازم است وعدههای دادهشده در این زمینه هرچه سریعتر عملیاتی شود.
جراره همچنین خواستار بازسازی فوری اسکلههای صیادی آسیبدیده در استان شد و بیان کرد: اسکله هنگام، پشتشهر و مسکن و همچنین دیگر اسکلههای صیادی استان نیازمند بازسازی فوری هستند.
وی لایروبی و توسعه حوضچههای اسکلههای صیادی سعیدو و رمچا را نیز از مطالبات دیرینه مردم منطقه دانست و گفت: برای اجرای این طرحها برنامهریزیهایی انجام شده است، اما تخصیص اعتبارات لازم باید متناسب با شرایط ویژه هرمزگان صورت گیرد.
ساماندهی صیادان و قایقهای فاقد مجوز
نماینده مردم بندرعباس در مجلس همچنین بر ضرورت صدور مجوز صید برای بانوان و صیادان فاقد مجوز تأکید کرد و افزود: ساماندهی قایقهای غیرمجاز بهویژه در قشم، بندرعباس و خمیر باید با جدیت دنبال شود.
جراره با اشاره به آمار مطرحشده درباره وجود حدود ۱۲ هزار قایق فاقد مجوز در استان، گفت: لازم است دستگاه متولی، آمار دقیق و وضعیت این قایقها را مشخص و برای ساماندهی آنها اقدام کند تا مشکلات موجود در حوزه صیادی کاهش یابد.
لزوم ساماندهی سایتهای پرورش میگو
وی در ادامه به وضعیت سایتهای پرورش میگو در هرمزگان اشاره کرد و گفت: واگذاری بخشی از این سایتها به افراد غیربومی موجب شکلگیری نارضایتی در استان شده است.
جراره خواستار ساماندهی و بهسازی سایتهای پرورش میگو و فعالسازی ظرفیتهای موجود شد و افزود: باید از ظرفیت این سایتها برای ایجاد اشتغال استفاده شود و زمینها صرفاً بهصورت راکد در اختیار افراد قرار نگیرد تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین افزایش اعتبارات شیلاتی هرمزگان متناسب با جایگاه و ظرفیتهای این استان را ضروری دانست.
مطالبه برای تعیین تکلیف بازار خرمای حاجیآباد
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با اشاره به مشکلات کشاورزان شهرستان حاجیآباد، اظهار کرد: بازار خرمای حاجیآباد سال گذشته به دلیل شرایط جنگی با مشکلات جدی مواجه شد و بخشی از خرمای تولیدی امکان صادرات پیدا نکرد.
وی افزود: اکنون با توجه به وجود حجم قابل توجهی از خرمای سال گذشته در سردخانهها و آغاز برداشت محصول جدید، لازم است تصمیمی فوری برای حمایت از تولیدکنندگان و کاهش زیان آنها اتخاذ شود.
جراره همچنین پرداخت کامل و بهموقع مطالبات گندمکاران را از دیگر مطالبات مهم کشاورزان استان عنوان کرد.
ضرورت توجه دولت به خاموشیها و شرایط اقلیمی هرمزگان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مدیریت انرژی در استان، گفت: قطعیهای برق علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، خسارتهای قابل توجهی به کشاورزان وارد میکند و با توجه به گرما و شرجی شدید هرمزگان، لازم است نگاه ویژهای به استانهای گرمسیری وجود داشته باشد.
جراره ادامه داد: وزیر نیرو قول داده بود که در هرمزگان خاموشی نداشته باشیم و انتظار میرود این موضوع با جدیت پیگیری شود.
ضرورت اختصاص سهمیه ویژه به دانشآموزان هرمزگان
نماینده مردم بندرعباس در مجلس همچنین با اشاره به شرایط تحصیلی دانشآموزان هرمزگان، خواستار در نظر گرفتن سهمیه ویژه برای داوطلبان کنکور استان شد و گفت: دانشآموزان هرمزگان در شرایطی نابرابر تحصیل کردهاند و باید تدبیری اتخاذ شود تا در فرآیند پذیرش دانشگاهها، حقی از آنها ضایع نشود.
استفاده از ظرفیت دریا برای کاهش بیکاری
جراره در پایان با اشاره به نرخ بیکاری و مشکلات اشتغال در هرمزگان، خواستار پرداخت تسهیلات و حمایت بیشتر از طرحهای اشتغالزا در استان شد و اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی، تعداد قابل توجهی از مردم هرمزگان بیکار شدهاند و یکی از مهمترین ظرفیتهایی که میتواند به حل مشکل اشتغال استان کمک کند، ظرفیت خدادادی دریاست.
وی تأکید کرد: لازم است برنامهریزی ویژهای برای استفاده از ظرفیتهای دریایی هرمزگان در حوزه اشتغال صورت گیرد تا بخشی از مشکلات بیکاری مردم استان برطرف شود.
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