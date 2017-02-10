به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن رضایی در سخنرانی راهپیمایی بزرگ بیست و دوم بهمن‌ماه در شهر کرج که صبح امروز هم‌زمان با سراسر کشور برگزار شد، ضمن گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امروز باری دیگر مردم البرز شکوه و عظمت انقلاب اسلامی در ۳۸ سال گذشته را به نمایش گذاشتند.

وی بابیان اینکه در طول این مدت فراز و نشیب فراوانی را در کشور شاهد بودیم، افزود: جنگ، کودتا و ترور اتفاقاتی بود که طی این سال‌ها رخ داد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: ملت ایران کوچک‌ترین فاصله‌ای بین خود و انقلاب نگذاشتند، بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب مردم عاشقانه به این نظام وفادار هستند.

آل سعود و اسرائیل از اقدامات ترامپ خوشنود هستند

وی بابیان اینکه طی این مدت‌زمان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جوانان بی‌شماری جان خود را برای نظام فدا کردند، تصریح کرد: پایداری مردم در تمام شرایط معجزه انقلاب است، انقلاب با پیروزی خود اتمام نیافت.

رضایی با اعلام اینکه بعد از جنگ عده‌ای می‌گفتند انقلاب تثبیت‌شده و مردم باید دست از انقلابی گری بردارند، افزود: مردم به این سخنان توجه نکرده و همواره حامی نظام بوده و هستند.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران در حال حرکت است، گفت: مدت‌زمان زیادی طول کشید تا راه درست را پیدا کنیم و در مسیر حقیقی قرار بگیریم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بابیان اینکه مردم انقلاب را در آغوش گرفته درصدد هستند عزت از بین رفته را بازگردانند، گفت: ملت ایران درصدد شکوفایی ایران با اقتصادی پویا و صنعتی فعال است.

وی بابیان اینکه تهدید ترامپ تأثیرگذار نخواهد بود چراکه ملت مسیر اصلی برای رسیدن به اهداف عالیه را طی کرده‌اند، افزود: آل سعود و اسرائیل از اقدامات ترامپ خوشنود هستند اما ما به ترامپ می‌گویم که بزرگ‌تر از شما نتوانسته اقدامی علیه ایران کند؛ بهتر است جای خود بنشینید و مردم ایران را تهدید نکنید.

دشمن به دنبال عقب ماندگی ایران است

وی بابیان اینکه ملت ایران دنبال جنگ نیستند، گفت: ما می‌گویم مانع پیشرفت ایران نشوید زیرا به‌طورقطع مقابل تهدید و موانع می‌ایستیم.

رضایی با اشاره به اینکه زمانی که در ایران تمدن داشتیم این مهم در اروپا و آمریکا وجود نداشت، تصریح کرد: به‌طورقطع اگر اجازه داده شود پرتو این پیشرفت به اروپا نیز کشیده می‌شود.

وی با اعلام اینکه باید اقتدار داشته تا شاهد شروع جنگ نباشیم، گفت: اگر در جنگ تحمیلی توانایی کنونی را داشتیم هرگز دچار مشکلات گذشته نمی‌شدیم.

رضایی با اشاره به اینکه باید عقب‌ماندگی در بخش‌های مختلف را جبران کرده و پا به‌پای دیگر امور پیشرفت کنیم تا مردم در آرامش بیشتری به سر برند، افزود: دشمن درصدد است پیشروی‌های ایران در بخش نظامی ازجمله موشک را عقب بزند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: ملت ایران آگاه است به همین منظور دولتمردان نیز هوشیار باشند، ملت می‌داند باید به سمت جلو حرکت کند و تحقق این مهم به عزم همگانی بستگی دارد.

تحول اقتصادی در کشور حائز اهمیت است

وی بابیان اینکه تحول اقتصادی در کشور حائز اهمیت است زیرا دشمنان در نظر دارند مردم و جوانان را از فعالیت بازدارند، گفت: بسیاری از تبلیغات ماهواره‌ای برای ایجاد بی‌تفاوتی و کشتن خودباوری و متوقف کردن مجاهدت جوانان است.

وی با اعلام اینکه اقتصاد مقاومتی مسیر شکوفایی ایران را نشان می‌دهد، خاطرنشان کرد: ترامپ تحریم‌هایی را آغاز کرده است.

رضایی با اشاره به اینکه همان‌طور که امنیت را حفظ کرده و مردم‌سالاری دینی در کشور حاصل‌شده با عنایت پروردگار و رهنمود مقام معظم رهبری ترسی از تهدیدات بر دل نمی‌نشانیم، گفت: امروز مردم در سراسر کشور به عرصه و صحنه راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن حضور پیداکرده‌اند.

وی اعلام کرد: ایران توانسته است در مقابل قدرت‌های بزرگ دنیا بنشیند و مذاکره کند این دستاورد از اهمیت بالایی برای مردم و نظام برخوردار است.