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۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶

رئیس عقیدتی سیاسی ارتش تاکید کرد:

تغییر بلوک‌بندی جهان با انقلاب ایران/ دولت آمریکا بی‌تعهد است

تغییر بلوک‌بندی جهان با انقلاب ایران/ دولت آمریکا بی‌تعهد است

سمنان- رئیس عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: انقلاب اسلامی آثار داخلی و خارجی فراوانی داشت که تغییر بلوک بندی جهان و خروج از نظام دوقطبی یکی از مهمترین این آثار محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد آل‌هاشم پیش از ظهر جمعه به عنوان سخنران ویژه مراسم راهپیمایی ۲۲بهمن مردم سمنان در این آئین، احیای دین را دیگر اثر انقلاب اسلامی ایران دانست و ابراز داشت: در میان تمام عواملی که باعث پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شد سه عامل یعنی رهبری واحد و کاریزماتیک دینی از سوی امام خمینی(ره) به عنوان نمونه ای منحصر به فرد در بین رهبران تاریخ جهان، دین‌مداری و اعتقاد آحاد مردم و انسجام و وحدت و همدلی از همه عوامل مهمتر و تأثیرگذارتر بودند.

وی با تاکید بر اینکه پیدایش انقلاب فرهنگی در کشور یکی از برکات پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود، تصریح کرد: انقلاب ملت ایران مهمترین و حیرت انگیزترین رویداد قرن اخیر بود و امروز نقشی تعیین کننده در جهان دارد.

رییس عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اظهار اینکه ملت غیور و آزادی خواه ایران اسلامی یکی از ظالم ترین رژیم های تاریخ معاصر را ریشه کن و معادلات راهبردی جهان را به چالش کشیدند، افزود: این پدیده بزرگ سیاسی موج امید را در دل مستضعفان جهان ایجاد و به عنوان یک قدرت جدید و تعیین کننده در جهان معرفی شد.

آل‌هاشم با اشاره به اتفاقات اخیر منطقه، با تاکید بر اینکه دولت آمریکا با اصل انقلاب اسلامی ایران مخالف است و بحث هسته ای بهانه ای بیش نیست، افزود: آمریکا همواره از بی تعهدترین دولت ها بوده و این یک واقعیت انکار ناپذیر است.

کد مطلب 3902965

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