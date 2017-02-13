به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام برانکو ایوانکوویچ دو بازیکن اوکراینی که از ابتدای این فصل به سرخپوشان پیوستند و نتوانستند کارایی لازم را داشته باشند از این تیم جدا شدند.

پلی یانسکی و ولادیمیر پریموف دو بازیکن خط دفاعی و حمله پرسپولیس بودند که ابتدای لیگ شانزدهم پیراهن سرخپوشان تهرانی را برتن کردند اما هیچگاه نتوانستند کارایی مثبتی برای این تیم داشته باشند و با انتقادات زیادی مواجه شدند.

برانکو در مورد جدایی آنها گفت: این دو بازیکن قبل از دربی با مسئولان باشگاه برای جدایی به توافق رسیدند و از جمع بازیکنان ما جدا شدند.