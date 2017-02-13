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۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۲

با اعلام رسمی برانکو؛

بازیکنان بی‌کیفیت اوکراینی بالاخره از پرسپولیس جدا شدند

بازیکنان بی‌کیفیت اوکراینی بالاخره از پرسپولیس جدا شدند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از جدایی دو بازیکن اوکراینی این تیم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام برانکو ایوانکوویچ دو بازیکن اوکراینی که از ابتدای این فصل به سرخپوشان پیوستند و نتوانستند کارایی لازم را داشته باشند از این تیم جدا شدند.

پلی یانسکی و ولادیمیر پریموف دو بازیکن خط دفاعی و حمله پرسپولیس بودند که ابتدای لیگ شانزدهم پیراهن سرخپوشان تهرانی را برتن کردند اما هیچگاه نتوانستند کارایی مثبتی برای این تیم داشته باشند و با انتقادات زیادی مواجه شدند.

برانکو در مورد جدایی آنها گفت: این دو بازیکن قبل از دربی با مسئولان باشگاه برای جدایی به توافق رسیدند و از جمع بازیکنان ما جدا شدند.

کد مطلب 3906201
رضا خسروي

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