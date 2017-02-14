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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

هیات داوران جشنواره فیلم «۱۰۰» معرفی شدند

هیات داوران جشنواره فیلم «۱۰۰» معرفی شدند

هیات داوران یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های «۱۰۰» ثانیه‌ای معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی هیات داوران یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های «۱۰۰» ثانیه‌ای به ترتیب به این شرح است: احمدرضا درویش، بهروز افخمی، هادی مقدم‌دوست، حبیب احمدزاده و محمدرضا خردمندان.

۱۴۱ اثر به ۲ بخش اصلی و مسیر تجربه شامل ۱۰۶ اثر در بخش اصلی و ۳۵ اثر در بخش مسیر تجربه به بخش مسابقه یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «۱۰۰» ثانیه‌ای راه یافتند. این آثار از میان یک هزار و ۱۷۹ اثر در بخش اصلی و ۵۶۵ اثر در بخش مسیر تجربه انتخاب شدند.

جشنواره بین‌المللی فیلم‌های «۱۰۰» ثانیه‌ای در قالب بخش‌های «مسابقه سینمای ۱۰۰ ثانیه‌ای ایران» شامل ۲ بخش اصلی و در مسیر تجربه در زمینه‌های مستند، داستانی، پویانمایی و مسابقه سینمای ۱۰۰ ثانیه‌ای جهان در زمینه آثار مستند، داستانی، پویانمایی طراحی شده و در این دوره در سه محور موضوعی «اخلاق و سبک زندگی»، «اخلاق و فرهنگ کار»، «اخلاق و اقتصاد مقاومتی» برنامه‌ریزی شده و فیلم‌ها باید ملهم از این سه محور کلی تولید شده باشند.

جشنواره بین‌المللی فیلم‌های «۱۰۰» ثانیه‌ای به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی و به دبیری علی قربانی طی روزهای ۴ تا ۶ اسفندماه در تهران و در پردیس سینمایی آزادی برگزار می‌شود.

کد مطلب 3906807
زهرا منصوری

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