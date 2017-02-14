هیات داوران جشنواره فیلم «۱۰۰» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی هیات داوران یازدهمین جشنواره بینالمللی فیلمهای «۱۰۰» ثانیهای به ترتیب به این شرح است: احمدرضا درویش، بهروز افخمی، هادی مقدمدوست، حبیب احمدزاده و محمدرضا خردمندان.
۱۴۱ اثر به ۲ بخش اصلی و مسیر تجربه شامل ۱۰۶ اثر در بخش اصلی و ۳۵ اثر در بخش مسیر تجربه به بخش مسابقه یازدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «۱۰۰» ثانیهای راه یافتند. این آثار از میان یک هزار و ۱۷۹ اثر در بخش اصلی و ۵۶۵ اثر در بخش مسیر تجربه انتخاب شدند.
جشنواره بینالمللی فیلمهای «۱۰۰» ثانیهای در قالب بخشهای «مسابقه سینمای ۱۰۰ ثانیهای ایران» شامل ۲ بخش اصلی و در مسیر تجربه در زمینههای مستند، داستانی، پویانمایی و مسابقه سینمای ۱۰۰ ثانیهای جهان در زمینه آثار مستند، داستانی، پویانمایی طراحی شده و در این دوره در سه محور موضوعی «اخلاق و سبک زندگی»، «اخلاق و فرهنگ کار»، «اخلاق و اقتصاد مقاومتی» برنامهریزی شده و فیلمها باید ملهم از این سه محور کلی تولید شده باشند.
جشنواره بینالمللی فیلمهای «۱۰۰» ثانیهای به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی و به دبیری علی قربانی طی روزهای ۴ تا ۶ اسفندماه در تهران و در پردیس سینمایی آزادی برگزار میشود.
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