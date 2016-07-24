به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین دوره جشنواره بین المللی «فیلم ۱۰۰» با موضوع سینمای اخلاق و خانواده در دو بخش مسابقه ای و مسیر تجربه و در قالب مستند، داستانی و پویانمایی، اسفند ماه ۹۵ در تهران برگزار می شود. همچنین بخش مسابقه سینمای جهان در قالب های مستند، داستانی و پویانمایی نیز صرفا برای حضور شرکت کننده‌های غیر ایرانی خواهد بود.

فیلمسازانی که فیلم های ۱۰۰ ثانیه ای اول و دوم خود را تولید کرده‌اند تنها در یکی از بخش‌های اصلی یا مسیر تجربه می توانند شرکت کنند.

دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰ مهلت ارسال آثار را پایان دی ماه و معرفی آثار راه یافته را ۲۰ بهمن ماه سال جاری اعلام کرده است.

جایزه بزرگ جشنواره مبلغ ۱۲ میلیون تومان به همراه تندیس جشنواره و دیپلم افتخار است که به کارگردان بهترین فیلم جشنواره اهدا می شود.

بهترین کارگردان فیلم در هر بخش نیز تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۸۰ میلیون ریال دریافت می کند.

علاوه بر این جوایز، به ۲ فیلم برگزیده در هر بخش نیز لوح تقدیر و ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی اعطا می شود.

در بخش دستاورد فنی و تکنیکی هم مبلغ ۴۰ میلیون ریال به برگزیده هر قالب تعلق می گیرد.

بخش مسیر تجربه مربوط به هنرمندانی است که تجربه های نخست خود را به جشنواره ارسال کرده‌اند و هیئت داوران در این بخش به کارگردانان بهترین فیلم در هر سه قالب تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰ میلیون ریال اهدا خواهد کرد.

جایزه ویژه سینمای اخلاق جشنواره فیلم ۱۰۰ شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و ۵۰ میلیون ریال است که به ۳ نفر از هنرمندان سینمای ایران اهدا می شود که در تولیدات بلند سینمایی سال ۱۳۹۵ با پرداختن به مضامین اخلاقی و انسانی نقش به سزایی در ارتقای سینمای ایران با این مضامین داشته اند.

جایزه جهانی سینمای ۱۰۰ نیز با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی معادل ۲۰۰۰ دلار به هرکدام از فیلم های برگزیده هیات داوران در هر بخش اهدا می شود.

«فیلم ۱۰۰» یک فیلم کامل است با تمام مشخصات یک فیلم و با تکیه به دو عنصر ایجاز و خلاقیت تولید می شود، نه یک تیزر تبلیغاتی است، نه نماهنگ و نه بخشی از یک فیلم بلند؛ در این زمینه فیلمساز باید داستانی را بیان کند که آغاز، میانه و پایان داشته باشد و بتواند روی مخاطب تأثیر گذارد.