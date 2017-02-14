پول برداشت شده به حساب استقلال برگشت/ محرومیت رحمتی عادلانه نیست

حسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدام شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و برداشت ۲ میلیارد تومان از حساب این باشگاه، گفت: من روز گذشته با آقای مدبر رئیس شرکت توسعه صحبت کردم. ایشان هم بزرگواری کرد و موضوع برداشت منتفی شد.

وی افزود: مبلغ برداشتی به حساب باشگاه برگشت ولی صلاح نمی دانم درباره مبلغ آن صحبت کنم. این مبلغ به خاطر مطالبات بابت استادیوم هایی که استفاده کرده بودیم برداشت شده بود.

عضو هیات مدیره استقلال همچنین با اشاره به رای کمیته انضباطی و محرومیت ۴ جلسه ای سیدمهدی رحمتی گفت: رای دربی عادلانه نیست. اواخر بازی بین سیدجلال حسینی کاپیتان پرسپولیس و سیدمهدی رحمتی کاپیتان ما اتفاقاتی رخ داد ولی رای صادرشده برای این دو بازیکن با هم قابل مقایسه نیست.

زمانی ادامه داد: دو بازیکن یک موضوع را شروع کرده اند؛ قرار نیست یکی از آنها یک جلسه محروم شود و نفر دیگر ۴ جلسه! ما به این رای اعتراض داریم.

عضو هیات مدیره استقلال در پاسخ به این سئوال که آیا فکر می کنید محرومیت رحمتی زیاد است یا محرومیت حسینی کم؟ گفت: من چهار جلسه محرومیت رحمتی را مشکل می بینم. رحمتی هم باید مثل حسینی یک جلسه محروم می شد نه بیشتر.