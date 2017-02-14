امدادرسانی به روستاهای بخش علامرودشت/یک پل درنزدیکی جهرم آسیب دید

فرماندار ویژه جهرم در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: بارندگی‌ شدید سبب آسیب دیدگی پل روستای گلدامچه بخش کردیان جهرم شده که ستاد بحران شهرستان برای بررسی و کنترل تشدید حادثه به این مکان مراجعت کردند.

علیرضا صحرائیان با اشاره به اینکه هم ‌اکنون عبور و مرور در این مسیر برقرار است از رانندگان و عابران این مسیر خواست که نکات ایمنی را در هنگام عبور از پل رعایت کنند.

تخریب یک دهانه پل در محور جهرم-شیراز

رئیس ستاد مدیریت بحران جهرم از تخریب شدن بخشی از پل حوالی رودخانه شور در محور شیراز به جهرم نرسیده به پلیس راه جهرم خبر داد و گفت: این پل به «کشه برفی» معروف است.

وی خاطرنشان کرد: هم ‌اکنون محور جهرم به شیراز باز است و مشکلی برای آمد و شد خودروها وجود ندارد.

آسیب دیدگی منازل مسکونی روستای کرزا در لامرد

بارش باران سبب آسیب به منازل مسکونی روستای کرزا در بخش مرکزی لامرد شده است.

بارندگی شدید در شهرستان لامرد آسیب دیدگی منازل روستای کرزا را در پی داشته شده و راه ارتباطی به این روستا با مشکل رو به رو شده است.

امداد رسانی به روستاهای سیل زده بخش علامرودشت

نیروهای امدادی شهرستان لامرد با حضور در بخش علامرودشت به امدادرسانی به مردم این بخش مشغول شدند.

بارش شدید باران سبب مسدود شدن راه های ارتباطی روستایی در بخش علامرودشت شده بود.