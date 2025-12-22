به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر دوشنبه در بازدید، از سطح عسلویه و دره شور در محور مواصلاتی چاه مبارک به روستاهای نایبند و بررسی وضعیت نقاط حادثه‌خیز با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اهمیت این محور ارتباطی، خواستار احداث پل و اجرای دیوارهای حفاظتی در محدوده دره شور شد.

فرماندار عسلویه گفت: احداث پل و اجرای دیواره‌های حفاظتی در محدوده دره شور باعث می‌شود در مواقع بارندگی شدید و بحران‌های احتمالی از مسدود شدن مسیر و بروز خسارات جلوگیری شود.

ساجدی‌نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز ضمن بررسی میدانی شرایط موجود، بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای ایمن‌سازی مسیر، جلوگیری از تکرار حوادث مشابه و تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی تأکید کردند.

همچنین مقرر شد گزارش کارشناسی از وضعیت موجود تهیه و برای تصمیم‌گیری و تخصیص اعتبارات لازم به مراجع ذی‌ربط ارسال شود.

در این بازدید، وضعیت مسیرهای ارتباطی و نقاط آسیب‌پذیر شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

دره شور در پی بارندگی شدید هفته گذشته به دلیل حجم بالای بارش‌ها دچار طغیان شده و مسیر تردد مردم منطقه برای مدت دو روز به طور کامل مسدود شده بود که مشکلاتی را برای اهالی ایجاد کرد.