ایران حادثه تروریستی «لاهور پاکستان» را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بدنبال عملیات تروریستی در راهپیمایی مردمی در لاهور پاکستان که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از مردم شد، «بهرام قاسمی» سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه این عملیات تروریستی را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت کشور همسایه پاکستان و به ویژه قربانیان و بازماندگان این حادثه تروریستی افزود: گروه های تروریستی با اینگونه اقدامات غیرانسانی و وحشیانه درصدد هستند که عزم و اراده ملت های منطقه برای مبارزه با تروریسم و ریشه کنی آن را نشانه بگیرند ولی ما اطمینان داریم که حوادثی همانند آنچه در لاهور رخ داده، نخواهد توانست این گروه ها را به خواسته ها و اهداف شوم شان برساند.

قاسمی در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار دولت و مردم پاکستان در مبارزه با تروریسم خواهد بود.