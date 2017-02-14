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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۴۴

با صدور پیامی از سوی سخنگوی وزارت خارجه؛

ایران حادثه تروریستی «لاهور پاکستان» را محکوم کرد

ایران حادثه تروریستی «لاهور پاکستان» را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه با صدور پیامی ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی لاهور پاکستان، گفت: اطمینان داریم که گروه های تروریستی به خواست های شوم خود نخواهند رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بدنبال عملیات تروریستی در راهپیمایی مردمی در لاهور پاکستان که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از مردم شد، «بهرام  قاسمی» سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه این عملیات تروریستی را محکوم کرد.  

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت کشور همسایه پاکستان و به ویژه قربانیان و بازماندگان این حادثه تروریستی افزود: گروه های تروریستی با اینگونه اقدامات غیرانسانی و وحشیانه درصدد هستند که عزم و اراده ملت های منطقه برای مبارزه با تروریسم و ریشه کنی آن را نشانه بگیرند ولی ما اطمینان داریم که حوادثی همانند آنچه در لاهور رخ داده، نخواهد توانست این گروه ها را به خواسته ها و اهداف شوم شان برساند. 

قاسمی در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار دولت و مردم پاکستان در مبارزه با تروریسم خواهد بود.

کد مطلب 3907396
محمد مهدی ملکی

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