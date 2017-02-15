ناسا به دنبال بیگانه های فضایی در «اروپا»

به گزارش خبرگزاری مهر، «اروپا» به عنوان یکی از مهمترین اقمار مشتری شناخته می شود. اما برای دانشمندان یک بعد هیجان انگیز و منحصربفرد هم دارد. تصور می شود در این جرم فضایی به واسطه شرایط خاص جوی که بر آن حاکم است ردپایی از حیات باشد. اگر چنین باشد باید گفت مشتری و مجموعه اقمارش از آنچه که تاکنون تصور می شد مهمتر است.

ناسا از مدتها پیش اروپا را زیر نظر داشته است و برای اینکه پاسخ روشنی برای گمانه زنی های موجود ارایه کند تصمیم گرفته که روباتی را به اعماق فضا بفرستد. کار اصلی این روبات چه خواهد بود؟

بر اساس آنچه که ناسا مطرح کرده، روبات اروپانشین پس از استقرار در نقطه مشخص، شروع به حفاری در سطح آن خواهد کرد به این امید که سرنخهایی از وجود احتمالی حیات فرازمینی پیدا کند.

ناسا در تشریح این مأموریت اعلام کرد: روبات اروپانشین تا عمق ۱۰ متری سطح این جرم فضایی اقدام به حفاری خواهد کرد. در خلال این حفاری، نمونه برداریهای لازم از خاک اروپا صورت می گیرد. این فرآیند توسط تجهیزاتی انجام می شود که در روبات تعبیه شده است. بدین ترتیب دانشمندان درک روشنتری از هر آنچه که در ساختار اروپا وجود دارد به دست می آورند. از تمامی این بررسیها می توان به این نتیجه رسید که آیا امکان وجود حیات در قمر معروف مشتری هست یا نه؟

برآورد می شود این مأموریت در سال ۲۰۲۴ آغاز شده و با گذشت ۷ سال یعنی در سال ۲۰۳۱ شاهد فرود روبات بر روی اروپا باشیم.