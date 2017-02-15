به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد امور رسانهای و خبری سیاُمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، نخستین جلسه ستاد اجرایی سیاُمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به ریاست سیدعباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سیاُمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و با حضور مدیران کمیتههای نمایشگاه امروز چهارشنبه (۲۷ بهمن ماه) در سالن زندهیاد علی عاشوری در موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران برگزار شد.
صالحی در این جلسه با اشاره به مشخص شدن ساختار نمایشگاه و صدور احکام مدیران کمیتهها گفت: با توجه به تاخیر پیش آمده، امیدوارم در زمان باقی مانده هر چه سریعتر بتوانیم اقدامات اجرایی نمایشگاه را پیش ببریم.
وی با اشاره به ترکیب کمیسیون معاملات سیاُمین نمایشگاه کتاب تهران عنوان کرد: با توجه به مصوبه شورای سیاستگذاری مبنی بر تغییر و ترمیم کمیسیون معاملات نمایشگاه، آقایان همایون امیرزاده، امیرمسعود شهرامنیا و حسن سیفی به عنوان هیئت مدیره موسسه نمایشگاههای فرهنگی و به نمایندگی از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این کمیسیون حضور خواهند داشت. آقایان سیدمحمود حسینی، محمدرضا توکل صدیق و محمود آموزگار هم از سوی تشکلهای نشر در این کمیسیون خواهند بود. نماینده شورای سیاستگذاری نمایشگاه در این جلسات نیز آقای مرتضی کاظمی است. همچنین آقایان مهدی اسماعیلیراد و مصطفی وکیلی به عنوان معاون اجرایی و مدیر کمیته مالی نمایشگاه در کمیسیون معاملات عضو خواهند بود.
رئیس سیامین نمایشگاه کتاب تهران ادامه داد: در نخستین جلسه کمیسون معاملات تلاش خواهد شد تا سقف بودجه برای کمیتههای گوناگون مشخص شود و پس از آن مدیران کمیتهها بر اساس بودجه اعلام شده به برنامهریزی و ارایه برنامههای خود جهت تصویب بپردازند که این فرایند باید تا پایان اسفند ماه انجام شود و در واقع برنامههای همه کمیتهها در همین زمان به کمیسیون معاملات ارائه و بررسی و مصوب شود.
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: این اقدام موجب خواهد شد تا کمیتهها در سال آینده با فراغ بال و فارغ از دغدغههای مالی، روی کارهای اجرایی در نمایشگاه تمرکز کنند.
صالحی شفافیت درآمدها و هزینههای نمایشگاه را یکی از اصول مهم دانست و گفت: تاکید داریم که تمامی هزینهها و درآمدهای سی امین نمایشگاه کتاب تهران باید در کمیسیون معاملات به تصویب برسد و بر این اساس همه درآمدها و هزینههای همه کمیتهها باید در کمیسیون معاملات مطرح و به تصویب برسد. با این اقدام امیدواریم بتوانیم نمایشگاهی شفاف در حوزه درآمدها و هزینهها داشته باشیم.
وی با بیان اینکه نمایشگاه کتاب تهران یک رویداد بزرگ فرهنگی است تاکید کرد: به طور حتم برگزاری موفق این رویداد نیازمند همکاری و هماهنگی کامل و مناسب مدیران همه ی کمیته هاست.
در ادامه این جلسه هر یک از مدیران کمیتهها به بحث و تبادل نظر پرداختند و در پایان احکام خود را از رئیس نمایشگاه دریافت کردند.
بر اساس این گزارش، در نخستین جلسه ستاد اجرایی نمایشگاه محمود آموزگار، داود موسایی، مهدی اسماعیلیراد، محمدمهدی داودیپور، علیاکبر تورانیان، یحیی دهقانی، هومان حسنپور، همایون امیرزاده، امیرمسعود شهرامنیا، داریوش رضوانی، سیدمحمد طباطبائی، علی فریدونی، حسین صفری، محسن نصرالله، محسن عموشاهی، محمد خلج، مصطفی وکیلی قاهانی، غلامرضا نوعی، مهدی سهلآبادی و رجبعلی سالاریان حضور داشتند.
نظر شما