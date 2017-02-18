انسان باید به درک لذت واقعی برسد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «دریای معرفت» عنوان برنامه‌ای است که با حضور استاد ابوالفضل بهرام‌پور به همت خانه قرآن منطقه ۸ در فرهنگسرای گلستان برگزار شد.

در نشست این هفته استاد بهرام‌پور با بیان اینکه گذر و عبور زمان کهنه کننده است، گفت: زمان تازه‌ها را فرسوده و کهنه می‌کند و انسان را در مقابل مصیبت‌های گذشته مقاوم می‌کند این خصلت زمان باعث می‌شود آدمی که در زمان حال یک مصیبت آشفته می‌شود، از دنیا و خوشی‌ها دوری می‌کند بعد از گذر چند سال انگار اصلا مصیبتی بر فرد ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه کم شدن لذت و تازگی در اثر گذر زمان یک موضوع کاملا عادی و عینی است، افزود: مثل انسانی که روزهای اول ازدواجش در شوق است و بعد از گذر چند سال دیگر ازدواج برایش تازگی ندارد.

بهرام پور با تأکید بر اینکه اگر لذت ها را از گذر زمان حذف کنیم می‌ توانیم امیدوار باشیم که همیشه برایمان همه چیز تازگی خودش را دارد و حس داشتن شان همیشه تازه است، اظهار داشت: دقیقا به همین دلیل است که گذر زمان در عذاب عالم برزخ تأثیری بر کیفیت آن ندارد و دقیقا به همین دلیل در بهشت گذر زمان باعث کهنگی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه اکل به معنی کامل خوردن و ذوق به معنای چشیدن است و در دنیا چیزی به اسم لذت وجود ندارد چون در حقیقت آن چیزی که ما به آن لذت می‌گوییم رهایی از فشار است، تصریح کرد: انسان گرسنه وقتی غذای خوبی می خورد در ابتدا لذت کمی دارد، در میانه غذاخوردن لذتش به اوج می‌رسد و در زمان سیری دیگر لذتی نمی‌برد دلیل این است که لذت غذای خوب لذت واقعی نیست بلکه رهایی از فشار گرسنگی است و این رهایی از فشارهای دنیا با لذت واقعی غیرقابل مقایسه هستند.

این استاد تفسیر در ادامه با اشاره به اینکه حتی آن چیزی که ما به آن لذت گردش، تفریح و خوشگذرانی میگوییم لذت واقعی نیست، ادامه داد: فشار تکراری بودن محیط و خستگی باعث می‌شود ما به لذت مسافرت فکر کنیم ما کافی است برویم مسافرت و چند روز بمانیم باز دوست داریم برای فرار از تکرار شدن برگردیم سرجایمان پس این هم لذت واقعی نیست و تنها برای فرار از فشار تکرار است.

بهرام پور در پایان با بیان اینکه سه زمان گذشته، حال و آینده در دنیا وجود دارد و باتفکیک این زمان می توانیم بگوییم دنیای ما دنیای تفرقه است، تصریح کرد: انسان عادی اسیر زمان است ما وقتی در حال هستیم از آینده خبر نداریم چون نیامده و غایب است گذشته هم رفته و غایب است انسان کلا از آینده خبر ندارد و اگر بخواهد از همه گذشته هم باخبر باشد باید مطالعه کند، فیلم ببیند اما انسانی که بتواند هر سه زمان را بداند همان کسی است در حال حاضر می‌تواند به گذشته باز گردد و بگوید در آینده چه رخ می دهد پس از غیب خبر دارد؛ از همه گذشته، همه حال و تمام آینده خبر دارد.

علاقمندان می‌توانند جهت شرکت در نشست های «دریای معرفت» به فرهنگسرای گلستان به نشانی نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان، بوستان فدک مراجعه کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۷۷۸۱۵۱۷۳ تماس بگیرند.