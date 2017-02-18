روس ها در پی عملیاتی کردن دو نیروگاه در بوشهر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر زارعان دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه سی و هفتمین نمایشگاه دست آوردهای هسته ای که صبح امروز (۳۰ بهمن) افتتاح شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی فروش حدود ۷۰ تن آب سنگین به آمریکا، برخی کشورهای اروپایی خواستار خرید آب سنگین ایران شدند که ما در حال بررسی آن هستیم.

وی افزود: امروز بحث تولید آب سنگین را دنبال می کنیم که بعد از برجام به خلوص ۹۹/۹۹ درصد رسیده که بالاترین خلوص جهانی است.

زارعان همچنین از رونمایی و تحویل اولین نوع سانتریفیوژ مورد درخواست پژوهشگاه نفت در ۲۰ فروردین سال ۹۶ خبر داد و گفت: این نوع سانتریفیوژ، اولین دستگاهی است که با تمامی ویژگی های به روز شده در دنیا ساخته شده و تحویل پژوهشکده نفت می شود.

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: ایران، امروز وارد باشگاه جهانی هسته ای شده و علاوه بر تولید و فروش آب سنگین با خلوص بالا، شاهد خرید اورانیوم با مقادیر بالا هستیم که در گذشته حتی یک گرم آن هم به ما نمی دادند.

وی ادامه داد: در کنار این مساله بحث دو نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی بوشهر را داریم که روس ها به دنبال عملیاتی کردن آن هستند، این دو نیروگاه بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار هزینه دارد که از بزرگترین قرار دادهایی است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران اجرایی می شود.

زارعان در رابطه با بازدهی سانتریفیوژ ir۸ گفت: کار گازدهی این سانتریفیوژ آغاز شده و تا رسیدن به پایداری مد نظر کار ادامه دارد. هر یک سانتریفیوژ ir۸ مطابق با ۲۴ ماشین ir۱ هست و سوی این ماشین ۲۴ است. سه سال پیش پروژه ساخت ir۸ با نام قمر بنی هاشم آغاز شد.

وی افزود: نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی سالانه ۲۷ تن اورانیوم نیاز دارد که با ماشین های ir۱ نمی توانیم به آن پاسخ دهیم و طراحی ماشین های ir۸ برای این منظور تهیه کردیم که به نتیجه هم رسید.

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی در پایان خاطرنشان کرد: صنعت هسته ای به فعالیت خود با اقتدار ادامه می دهد و در عرصه فنی بهتر از گذشته کار می کند و با توجه به تحولاتی که در صنعت هسته ای شاهدیم از جمله رویکرد تجاری سازی به دنبال تامین نیازهای سایر بخش ها از جمله کشاورزی و پزشکی هستیم.