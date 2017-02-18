قربانیِ رومن پولانسکی او را بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینسایدر، یک مصاحبه جدید ویدویی از سامانتا گیمر قربانی پولانسکی در سال ۱۹۷۷ اعلام می‌کند او را بخشیده است و پولانسکی در آن زمان به نوعی قهرمان این دختر محسوب می‌شد.

گیمر که سال ۲۰۱۳ با انتشار یک بیوگرافی با عنوان‌«دختر» به بیان این ماجرا پرداخته در این ویدیو گفته است پولانسکی نباید به زندان بیشتری محکوم شود و امیدوار است این پرونده سرانجام برای همیشه بسته شود.

وی افزود: در همه این مدت این پرونده را دنبال کردم تا حقیقت آن روشن شود. او عذرخواهی کرده و من او را بخشیده‌ام. می‌دانم او متاسف است و قصد او آسیب زدن به من نبود. او تایید کرده که این کار را انجام داده و برای آن به زندان هم رفته است.

گیمر در زمان وقوع این رویداد تنها ۱۳ سال داشت و پس از مصرف مواد مخدری که پولانسکی به وی داده بود مورد تعدی کارگردان واقع شد. این اتفاق در خانه جک نیکلسون افتاد و در ماه مارس ۱۹۷۷ پولانسکی دستگیر و به ۵ مورد اتهام علیه گیمر متهم شد.

او ۴۲ روز را در زندان سپری کرد و در حالی که آزاد شده بود، خاک آمریکا را ترک کرد. سال ۱۹۷۸ یک قاضی اعلام کرد آن پرونده باید دوباره به جریان بیفتد و همین موجب شد تا پولانسکی از بازگشت به آمریکا خودداری کند و برای همیشه تحت تعقیب بماند.

در حالی که دو روز پیش اعلام شده بود وکیل پولانسکی با مقامات آمریکایی در حال گفتگو است و مدعی شده مدتی را که موکلش در زندان گذرانده در آن زمان به عنوان محکومیت او در نظر گرفته شده بود، اکنون اعلام شده قربانی وی او را بخشیده است.