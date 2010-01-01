حمایت میلان کوندرا از پولانسکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، کوندرا دراین نامه جمعی، ضمن ابراز تأسف از بازداشت خانگی این کارگردان 67 ساله در سوئیس و خطر استرداد وی به آمریکا، این کار را مانع از ادامه کار این فیلمساز نابغه دانسته ‌است.

پولانسکی در سال 1977 در پی یک رسوایی در ایالات متحده از سوی قانون آن کشور تحت پیگرد قرار گرفت اما پس از گذراندن چند هفته بازداشت پیش از اتمام دادرسی از آمریکا به فرانسه گریخت.

وی دیگرهرگز بازنگشت و حتی برای دریافت جایزه اسکار به خاطر فیلم"پیانیست" به آمریکا نرفت. در این سالها مقامات دادگستری این کشور حکم تعقیب وی را همچنان معتبر نگه دانسته‌اند. در 2005 با حکمی مجدد از پولانسکی خواسته شد که خود را به مقامات قضایی کالیفرنیا معرفی کند که وی از این امر خودداری کرد.

در 27 سپتامبر 2009 رومن پولانسکی برای دریافت جایزه‌ای که قرار بود در جشنواره فیلم زوریخ در سوئیس به مناسبت تجلیل از کارنامه هنری‌اش به او داده شود به این شهر سفر کرد ولی در فرودگاه زوریخ و با استناد به درخواست دادگستری ایالات متحده آمریکا توسط پلیس دستگیر شد.