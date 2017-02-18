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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۳

دوم اسفند طی مراسمی با حضور وزیر ارشاد؛

سومین پایتخت کتاب و ۱۰ روستای دوستدار کتاب در کشور معرفی می‌شوند

سومین پایتخت کتاب و ۱۰ روستای دوستدار کتاب در کشور معرفی می‌شوند

مراسم پایانی سومین دوره پایتخت کتاب ایران، روستاها و عشایر دوستدار کتاب، دوشنبه ۲ اسفندماه در تالار وحدت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی رویدادهای ترویج کتاب‌خوانی مراسم اختتامیه سومین دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران و روستاها و عشایر دوستدار کتاب، از ساعت ۱۵ الی ۱۷ روز دوشنبه ۲ اسفند ماه در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.

در این مراسم که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد، پایتخت کتاب ایران از میان ۲۰ نامزده راه یافته به مرحله نهایی داوری، معرفی خواهد شد. همچنین از ۱۰ روستای برگزیده دوستدار کتاب نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.

بر اساس این گزارش، شهرهای اصفهان، اوز، برازجان، بوشهر، تبریز، تفت، دزفول، دمق، زرند، کاشان، کرمان، کنگان، شبانکاره، شهرری، شهرضا، شهرکرد، شیراز، لاهیجان، ورامین و یزد، به مرحله نهایی داوری راه پیدا کرده‌اند.

کد مطلب 3910451

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