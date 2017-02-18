عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه وضعیت پخش برنامه تخصصی فوتسال با عنوان «۲۰۲۰» به کجا رسید، گفت: باید بگویم که اینبار حامل خبر خوبی برای خانواده فوتسال هستم. این برنامه قرار است از روز دوشنبه این هفته و از ساعت ۲۰ از شبکه ورزش پخش شود. حتی روز چهارشنبه هفته گذشته هم یک برنامه آزمایشی را ضبط کردیم.

وی افزود: از همه اعضای خانواده فوتسال دعوت می کنم تا دوشنبه این هفته پای تلویزیون های خود باشند و برنامه خودشان را تماشا و حمایت کنند. آنها اگر نظراتی هم دارند با عوامل برنامه در ارتباط باشند و آنرا منتقل کنند.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی درباره محتوای اولین برنامه گفت: برنامه نخست پیرامون عملکرد تیم ملی در جام جهانی کلمبیا و همچنین مسائل مربوط به لیگ و باشگاه ها است. در اولین برنامه بنده به همراه علی صانعی سرمربی تیم فوتسال امید و «الینی سیلوا» مربی برزیلی و جدید بدنساز تیم ملی حضور خواهیم داشت.

ترابیان در خصوص اینکه آیا قرار است داوری های لیگ برتر هم در این برنامه بررسی شود؟ تاکید کرد: این بخش را هم خواهیم داشت ولی احتمالا در برنامه اول فرصت نشود و در هفته های دیگر این موضوع بررسی شود.

وی در پایان گفت: باید از مسئولان صدا و سیما برای همکاری تشکر کنم. جا دارد که خانواده فوتسال با تماشای این برنامه و ارسال نظرات و دیدگاه هایشان از آن حمایت کنند.