عملیات نجات مادر باردار در بندرخمیر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه شکری زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در یک عملیات ۸ ساعته در باران و سرما، بهورزان خانه بهداشت روستای پرکان گیشو از توابع بخش رویدر و شهرستان بندرخمیر با کمک اهالی روستا، مادر باردار را از میان سیلاب عبور داده و به بیمارستان نیاپور بندرخمیر انتقال دادندکه خوشبختانه حال مادر باردار و نوزاد خوب و تحت نظر متخصص زنان و زایمان می باشد.

شکری زاده افزود: در پی این بارندگی ها و طغیان رود خانه های فصلی، راه ارتباطی برخی از روستاهای تابعه به مرکز شهرستان کاملاً مسدود شده است. در حال حاضر در تعدادی از روستاها با فروکش نمودن سیلاب ها و پایین آمدن سطح رودخانه ها، رفت و آمد به کندی انجام می شود. همچنین کلیه ی خطوط تلفن همراه نیز در این روستاها قطع شده است.

همچنین حسین درداب بهورز خانه بهداشت روستای پرکان گیشو در جمع خبرنگاران عنوان کرد: چند روز قبل از بارندگی طبق اعلام و دستوری که دکتر شکری زاده؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان بندرخمیر در خصوص وضعیت جوی و هشدار بارندگی شدید و تأکید ویژه در خصوص وضعیت مادران باردار و بیماران خاص به ما و همه کادر بهداشتی و درمانی در کل شهرستان ابلاغ کردند، با کمک همکارم گل درداب آموزش های لازم را به مادر باردار برای رفتن به نزدیک ترین جای ممکن که حداقل امکانات مامایی وجود داشته باشد دادیم ولی وی قبول نکرد.

درداب افزود: دیشب حوالی ساعت ۱۰ شب مادر باردار ۲۵ ساله با درد شکم، پهلو و کمر درد شدید به درب منزل ما مراجعه کرد و فشار خون وی کنترل و بررسی صدای قلب جنین انجام گرفت ولی به دلیل بارندگی و طغیان رودخانه ها و گل و لای و نبود راه و قطع خطوط ارتباطی، مجبور شدیم تا صبح صبر کنیم.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به صعب العبور بودن راه دسترسی این روستا، حوالی ساعت ۶ صبح با همکاری شورا و دهیار و اهالی روستا تا جایی که ممکن بود و می شد راه را درست کرده، مادر را به وسیله وانت بار و سرانجام طی پنج کلیومتر مسیر با پای پیاده تا جاده اصلی رویدر و بعد با ماشین شخصی خود که رودبار بود به بیمارستان بندرخمیر رساندیم که خوشبختانه حال مادر باردار و نوزاد خوب و تحت نظر متخصص زنان و زایمان می باشد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بندرخمیر از تلاش و زحمات بهورزان خانه بهداشت روستای پرکان گیشو حسین درداب، گل درداب و اهالی روستا برای عملیات نجات جان مادر باردار تشکر و قدردانی کرد.