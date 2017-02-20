به گزارش خبرنگار مهر، بعد از حادثه تلخ پلاسکو در سی ام دیماه امسال، کارکنان و کارگرانی که در این ساختمان اشتغال داشتند، مشمول دریافت بیمه بیکاری شدند.

طرح ثبت نام پرداخت بیمه بیکاری به این افراد که سه روز پس از حادثه یعنی ۳ بهمن در شعبه ۲۶ تامین اجتماعی آغاز شد، از روز شنبه(سی ام بهمن ماه) به پایان رسید و در این مدت، حدود ۱۵۰۰ نفر از کارکنان شاغل در این ساختمان، برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند.

از ۱۵۰۰ نفری که برای دریافت مقرری بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند، ۸۰۰ نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بودند که این افراد طبق قانون به تناسب میزان سوابق خود، مشمول دریافت بیمه بیکاری می‌شوند که حداقل مدت دریافت بیمه بیکاری برای این افراد ۶ ماه است.

سایر متقاضیان دریافت بیمه بیکاری نیز حدود ۷۰۰ نفر بودند که این افراد یا فاقد بیمه هستند یا از سایر حمایت‌های بیمه‌ای مانند خویش فرما و اجباری برخوردار بودند؛ این افراد نیز بر اساس مصوبه ششم بهمن هیأت دولت به مدت ۴ ماه مشمول دریافت بیمه بیکاری می‌شوند.

پرداخت بیمه بیکاری به کارکنان و کارگران بیکار شده ساختمان پلاسکو، از روز حادثه یعنی ۳۰ دیماه محاسبه و به متقاضیانی که صلاحیت آنها تایید شده باشد، پرداخت خواهد شد.

بر اساس این گزارش، ۱۰ میلیارد تومان از محل مصوبه هیأت دولت برای پرداخت بیمه بیکاری به کارکنان و کارگران بیکارشده حادثه پلاسکو اختصاص یافته است.