کنگره الگوهای جاودانه، اسوه های صبر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، کرم اله دانش فرد گفت: به منظور بزرگداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و پاسداشت ایثار و فداکاری های خانواده های آنان و صبر و استقامت جانبازان و آزادگان سر افراز کنگره الگوهای جاودانه، اسوه های صبر در واحد علوم و تحقیقات برگزار می شود.

وی افزود: این کنگره روز پنجشنبه ۵ اسفند ماه از ساعت ۹ تا ۱۳ در سالن همایش مرحوم دکتر حبیبی در واحد علوم و تحقیقات با حضور خانواده های معزز شهدا، جانبازان، آزادگان و دانشگاهیان برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی واحد علوم تحقیقات اظهار داشت: در این کنگره برنامه های سخنرانی، روایتگری، نواهای دفاع مقدس و برنامه های هنری برگزار می شود.

دانش فرد تاکید کرد: از دیگر برنامه های این کنگره تجلیل از ایثارگران در بخش های مختلف شامل جانبازان ۷۰ درصد، همسران و فرزندان آنها، فرزند و همسر شهدا، مبارزان و زندانیان قبل از انقلاب، دانشجویان افتخار آفرین در حوزه های مختلف، خانواده شهید روحانی از خانواده های شهدای مدافع حرم (غیر ایرانی) و جانبازان بستری در آسایشگاه ثارالله است.