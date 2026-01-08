به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ تهران در این دیدار با خانواده شهدا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم، از خانواده معظم شهید حمیدرضا ضیایی به عنوان الگوهای صبر، ایستادگی و وفاداری به مکتب اهلبیت (ع) تجلیل کرد.
مدیریت شهری منطقه ۱۳ با اشاره به تقارن این دیدار با سالروز وفات حضرت زینب (س) اظهار داشت: شهدای مدافع حرم با الهام از مکتب زینبی، جان خود را در راه دفاع از ارزشهای اسلامی و حریم اهلبیت (ع) فدا کردند و خانوادههای آنان ادامهدهندگان راه صبر و مقاومت هستند.
وی همچنین با اشاره به سوابق مدیریتی خود افزود: در دوران مسئولیت در دیگر مناطق تهران، طی سه سال و شش ماه توفیق دیدار با ۲۵۰ خانواده معظم شهدا را داشتهام و این دیدارها را فرصتی مغتنم برای پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و شنیدن دغدغههای این عزیزان میدانم.
مرتضوی در پایان با تأکید بر تداوم تکریم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران اعلام کرد: یادواره خانواده معظم شهدای منطقه ۱۳ با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن مکتب صبر و مقاومت زینبی برگزار خواهد شد.
نظر شما