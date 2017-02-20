سند همکاری ۳ جانبه تحول فرهنگ مطالعه در خوزستان امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان، ادارات کل کتابخانههای عمومی آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان به منظور تحول بنیادین در فرهنگ مطالعاتی و ایجاد عادت خواندن در نظام خانواده و کودک و نوجوان و بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی و فنی دستگاههای فرهنگی مرتبط با حوزه یک سند همکاری سهجانبه امضا کردند.
این طرح سه ساله در حالی با امضا سه مدیرکل و استاندار خوزستان اجرایی شده است که اهدافی چون، همافزایی توان و استعداد ارگانهای فرهنگی مرتبط با خانواده و کودک و نوجوان در امر ترویج و تعمیق فرهنگ کتابخوانی به منظور تربیت نسلی فکور، اخلاقی و قانون مدار برای ایرانی با فردای بهتر، ارتقاء فرهنگ عمومی از طریق ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت حوزه نشر و حمایت از ناشران، ایجاد رونق در زمینه فعالیت کتابخانهها و افزایش میزان عضویت، وسعت بخشیدن به نفوذ مراکز کانون پرورش فکری در بین کودکان و نوجوانان، جهت دهی و جذب دانش آموزان به فعالیتهای فوقبرنامه سالم و سازنده فکری و اخلاقی در مدارس و تلاش برای توسعه فرهنگ کتابخوانی در مناطق محروم را دنبال میکند.
در این سند همکاری نهاد کتابخانههای عمومی استان خوزستان متعهد شده است در امر محتوایی برنامهها بر روی خانواده و کودک و نوجوان با اولویت مدارس و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سرمایهگذاری کند.
نهاد کتابخانههای عمومی استان همچنین با انجام همکاری همهجانبه با مدارس، زمینه بهرهگیری از فضا و امکانات، عضویت دانش آموزان در کتابخانههای عمومی، اعزام کتابداران به مدارس و برگزاری دورههای توجیهی و آموزشی مورد نیاز کتابداران مدارس را فراهم خواهد کرد.
طبق این سند همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان با تأمین و تدارک برنامههای فرهنگی با محوریت کتابخوانی در میان مدیران مدارس و معلمان و اولیای دانش آموزان، تهیه زیرساختهای اجرای طرح در مدارس، با مشارکت استانداری خوزستان و سایر دستگاههای ذیربط، ایجاد زمینههای همکاری بین کتابخانهها و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مدارس برای اجرایی کردن طرحهای مصوب، ساماندهی فعالیتهای جاری کتابخوانی در آموزش و پرورش با بهره گیری از توان کارشناسان کتابخانههای عمومی و کانونها و فعال نمودن کتاب یاران به منظور ارتباط منظم و مؤثر و هماهنگ با کتابخانههای عمومی در راستای تحول در فرهنگ مطالعاتی استان خوزستان قدم بر خواهد داشت.
در این میان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان متعهد شده است تا با استفاده از ظرفیت مربیان در اجرای برنامههای مشارکتی با مدارس و کتابخانههای عمومی برابر وظایف قانونی خود، زمینه و امکانات لازم برای حضور دانشآموزان مشمول طرح رل پس از هماهنگیهای لازم در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فراهم کند.
کانون همچنین در تدوین سیر مطالعاتی متناسب با امکانات برای دانشآموزان مشمول طرح و آموزش کتابداران بخش کودک و معلمان در حوزه ترویج کتابخوانی همکاری خواهد داشت.
دبیر اجرایی این سند همکاری به عهده اداره کل کتابخانههای عمومی استان خوزستان واگذار شده است و استاندار خوزستان بهعنوان رئیس انجمن کتابخانههای عمومی استان، ناظر عالی اجرای این سند همکاری است.
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