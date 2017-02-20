رمزگشایی از شیء نورانی آسمان دیشب/ یک موشک سوخت خود را تخلیه کرد

خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شایعه مشاهده یک بشقاب پرنده در آسمان شهر پاوه اظهار داشت: وقتی یک موشک به فضا پرتاب شده لازم است که به دلایلی سوخت خود را تخلیه کند و برخی مواقع هم دلیل این تخلیه مشکلات فنی است.

وی افزود: هنوز اعلام نکرده اند که چه نوع موشکی بوده است اما نگاه ها به سوی موشکل فالکون ۹ است. این موشک هم مانند سایر موشک ها برای تحقیقات به فضا فرستاده شده است.

جعفری زاده خاطر نشان کرد: مردم ما به دلیل اینکه این علائم را در آسمان می بینند و برایشان جالب است شایعاتی را می سازند و این نورها را به اشکال مختلف همچون موجود فضایی و بشقاب پرنده می بینند. موارد زیادی در ایران بوده و به خصوص در مرزهای کشور که باید برای این عزیزان آگاهی رسانی شود.

این کارشناس نجوم افزود: مورد شب گذشته نیز تخلیه سوخت یک موشک بوده که چون در حال حرکت بوده و در افق غربی و پایین سیاره زهره هم دیده شده به شکل یک جسم نورانی مشاهده شده است.

به گفته جعفری زاده، از نظر علمی موشک در فضا سوخت خود را تخلیه کرده و به صورت یک هاله ای دیده می شود که تصور برخی بر وجود موجودات فضایی است. این هاله در اثر بازتاب نور خورشید دیده می شود.

مدیر انجمن نجوم اهواز اظهار داشت: ارتفاع موشک بالای ۲۰۰ کیلومتر از زمین بوده و حین تخلیه سوخت، نور خورشید را بازتاب داده به همین دلیل آن را به صورت جسمی نورانی می بینیم؛ و گرنه سوخت یک موشک از خود نوری ندارد.

وی با بیان اینکه این اتفاقات در طول سال زیاد دیده می شود، گفت: به دلیل اینکه سوخت موشک به صورت متراکم در فضا مانده بود و بازتاب نور خورشید به سوخت موشک زیاد بوده به همین دلیل به شکل یک جسم نورانی در آسمان دیده شده است.

به گفته مدیر انجمن نجوم اهواز، قدر یا نور ظاهری سوخت این موشک برابر با منفی ۶ بوده و این موضوع نظر بسیاری را به خود جلب کرده است.

وی افزود: این اتفاق از همه جای ایران قابل مشاهده بوده است و از تمامی مردم عزیز درخواست می شود که به شایعات توجهی نکنند و از منابع معتبر علمی خبرهای خود را تهیه کنند.