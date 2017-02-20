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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۲۳

رئیس اداره قرنطینه دامپزشکی بوشهر خبر داد؛

نظارت بهداشتی-قرنطینه‌ای بر ۱۲۰ هزار تن فرآورده خام دامی در بوشهر

نظارت بهداشتی-قرنطینه‌ای بر ۱۲۰ هزار تن فرآورده خام دامی در بوشهر

بوشهر - رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان بوشهر از نظارت بهداشتی – قرنطینه‌ای بر حدود ۱۲۰ هزار تن فرآورده خام دامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دامپزشکی بوشهر، حسن بازیار در بررسی اجرای طرح‌های قرنطینه دامی و ابزیان در استان بوشهر با تاکید بر نقش مهم نظارت بر عرضه مواد پروتئینی در افزایش سلامت اظهار داشت: مواد غذایی سالم زمینه ارتقاء سلامتی جامعه را  فراهم می‌کند که در این راستا نظارت و بازدید از مراکز عرضه و توزیع مواد پروتئینی در اولویت برنامه‌ها قرار دارد.

وی با بیان اینکه در ۱۱ ماه امسال بیش از ۱۱۸ هزار تن مواد پروتئینی در استان بوشهر نظارت و بازدید شده است تصریح کرد: در ۱۱ ماه امسال  افزون بر ۱۱۸ هزار و ۳۰۷ تن فرآورده خام دامی  و پروتئینی در قالب بیش از ۳۶ هزار نوبت بازدید و بازرسی بهداشتی بعمل آمده است.

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان بوشهر از افزایش ۳۴ درصدی صدور گواهی بهداشتی برای حمل مواد دامی در استان بوشهر خبرداد و افزود: در این مدت گواهی بهداشتی قرنطینه‌ای برای محموله‌های دامی در استان بوشهر صادر شده که از این نظر نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد رشد و از نظر میزان محموله  ۴۸ درصد افزایش  دارد.

وی بیان کرد: در ۱۱ ماه امسال برای ۵۴ نوع محصول نظیر انواع آبزیان، گوشت قرمز و مرغ و همچنین آلایش‌ها گوشتی گواهی حمل بهداشتی و مجوز نقل و انتقال صادر شده است.

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان بوشهر از نظارت بهداشتی، قرنطینه‌ای حدود ۱۲۰ هزار تن فرآورده خام دامی و خوراک دام  در ۱۱ ماه امسال در استان بوشهر خبرداد.

کد مطلب 3912723

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