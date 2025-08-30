محمدحسن رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سلامت و امنیت غذایی جامعه در گرو نظارت‌های دقیق بهداشتی و قرنطینه‌ای بر دام زنده و فرآورده‌های خام دامی است و این مهم با تلاش شبانه‌روزی دامپزشکان و کارشناسان بهداشتی در سطح استان محقق می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر افزود: طی یک سال گذشته بر ۳۸۸ هزار و ۶۹۸ تن انواع فرآورده خام دامی، نهاده دامی و خوراک دام نظارت‌های بهداشتی قرنطینه‌ای انجام گرفته است.

وی ادامه داد: در این نظارت‌ها، محصولات از نظر ویژگی‌های ظاهری، وضعیت نشانه‌گذاری، شرایط بهداشتی خودروهای حمل، دمای مناسب در طول مسیر، تطابق با گواهی بهداشتی و نمونه‌برداری‌های موردی بررسی و پس از تأیید تمامی شرایط بهداشتی، اجازه بارگیری، تخلیه و مصرف صادر شده است.

رهنما افزود: در همین بازه زمانی، ۱۵ هزار و ۱۳۰ رأس دام سبک و سنگین در استان تحت پوشش نظارت بهداشتی قرنطینه‌ای قرار گرفتند. پس از معاینات دامپزشکی و اطمینان از سلامت دام‌ها و دارا بودن پلاک گوش، گواهی بهداشتی حمل برای انتقال به کشتارگاه‌ها و مراکز نگهداری صادر شد.

وی تأکید کرد: همه خودروهای حمل دام و فرآورده‌های خام دامی دارای کد رهگیری بهداشتی هستند و گواهی‌های حمل در سامانه یکپارچه قرنطینه سازمان دامپزشکی صادر می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر خاطرنشان کرد: محموله‌ها نیز در مقصد مورد بازدید مجدد دامپزشکان قرار می‌گیرند تا از رعایت کامل الزامات بهداشتی در طول مسیر اطمینان حاصل شود.

وی با اشاره به اهمیت این اقدامات اظهار کرد: سلامت فرآورده‌های دامی و امنیت غذایی مردم، اولویت اصلی دامپزشکی استان است و تمامی مراحل از تولید تا مصرف با دقت و حساسیت مورد نظارت قرار می‌گیرد.