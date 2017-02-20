فراهم سازی تمهیدات حضور راهیان نور و میهمانان نوروزی در خرمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، پیش ازظهر امروز هشتمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان خرمشهر در سالن جلسات مرکز بهداشت خرمشهر برگزار شد که دراین جلسه بر لزوم فراهم ساختن تمهیدات برای ارائه خدمات مطلوب به میهمانان نوروزی و کاروان های راهیان نور در این شهرستان تاکید شد.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار خرمشهر نیز در این نشست، بر لزوم توجه به اماکن و تجهیزات عمومی شهرستان با توجه به پیش رو بودن پیک حضور مهمانان نوروزی و کاروان های راهیان نور تاکید کرد و افزود: مرکز بهداشت بازیدی از بوستان ها و سرویس های بهداشتی عمومی سطح شهر انجام دهد و نواقص بهداشتی این اماکن را به شهرداری منعکس کند.

کاظم بهردینی بر لزوم انعقاد تفاهمنامه برای اتلاف سگ های ولگرد در خرمشهر نیز تاکید و اظهار کرد: به عنوان مصوبه این جلسه شورای سلامت شهرداری خرمشهر و سازمان منطقه آزاد اروند باید نسبت به انعقاد تفاهنامه ای برای اتلاف سگ های ولگرد اقدام کرده و نتیجه اقدمات انجام شده را در جلسه آینده این شورا ارائه کنند.

وی رفع مشکلات مانداب ها وگنداب های شهرستان به عنوان دیگر مصوبه هشتمین جلسه شورای سلامت خرمشهر اشاره کرد و گفت: محل های تجمع مانداب ها و گنداب های سطح شهر و روستای خرمشهر باید به شهرداری اعلام شود و شهرداری نیز نسبت به پرکردن آنها اقدام کند.

تمهیدات برای حضور راهیان نور و مهمانان نوروزی

مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر در این نشست عنوان کرد: با توجه به پیش رو بودن پیک حضور راهیان نور و مهمانان نورزی، این جلسه با هدف هماهنگی میان ارگان ها و دستگاه های مختلف خرمشهر برای خدمات رسانی بهتر در سطح شهر و و توجه به برخی مناطق محوری همچون مزار شهدای شلمچه و گلزار شهدا برگزار شده است.

فرشید بهشتی بر فراهم ساختن تمهیدات لازم برای اطمینان از سلامت این افراد تاکید کرد و توجه به اماکن عمومی، و بهداشت شهری را لازمه پیشگیری از مشکلات احتمالی دانست.

مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر در ادامه به مصوبات جلسه پیشین شورای سلامت اشاره کرد و گفت: از جمله مصوبات جلسه پیشین که اجرایی شده است می توان به نصب سردخانه اجساد در آرامگاه باغ رضوان و جمع آوری زباله های نهر پنج تا ۱۱ روستای محرزی توسط شهرداری اشاره کرد.



وی از بازدید، شناسایی و انعکاس نواقص بهداشتی مدارس به آموزش و پروش توسط مرکز بهداشت را دیگر مصوبات اجرایی شده این شورا یاد کرد.