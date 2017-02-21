ادامه تحصیل دانش آموزان دو مدرسه تخریبی در ساختمان استیجاری

غلام رضا سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نامناسب مدارس تخریبی در شهرستان میناب گفت: شهرستان میناب به عنوان دومین شهرستان بزرگ و مهم استان هرمزگان دارای ۱۲۲مدرسه تخریبی است که از این میان۹۵ مدرسه غیر استاندارد و وحادثه ساز هستند.

سالاری گفت: این شهرستان با توجه به وسعت پراکندگی بالاترین آمار مدارس تخریبی استان را به خود اختصاص داده است.

رئیس اموزش وپرورش میناب بیان داشت: سازمان نوسازی مدارس باید عزم خود را برای بازسازی ونوسازی مدارس تخریبی در سهرستان میناب جزم کند ونگذارد که با توجه به نامناسب بودن این مدارس حادثه ناگواری در این شهرستان رخ دهد.

سالاری گفت: از آنجایی که آموزش وپرورش هیچ نقشی در ساخت و ساز مدارس ندارد و این کار بر عهده سازمان مربوطه است، اما حساسیت و توجه به این مدارس از سوی آموزش و پرورش شهرستان دوچندان بوده ودر این مسیر تلاش زیادی صورت گرفته است.

وی با اشاره به تخریب سقف یکی از کلاس های مدارس میناب در روستای زهوکی گفت: پیش از این هم از قابل استفاده نبودن این مدرسه با سازمان نوسازی مدارس اتمام حجت شده بود وعلاوه برآن مدارسی را که در محاصره فروچاله ها ویا ساختمان غیر استاندارد دارند با مستندات کافی به آنها برای توجه واقدام ارسال شده است.

سالاری بیان داشت: به محض اطلاع از تخریب کلاس درس مدرسه حضرت فضه در روستای زهوکی مکاتبات انجام شده برای حضور فوری کارشناسان سازمان نوسازی مدارس صورت گرفت.

سالاری گفت: با حضور کارشناسان نوسازی مدارس ومشاهد وضعیت ناایمن کار باز سازی این مدرسه بزودی آغاز می شود.

معاون مدیر کل آموزش وپرورش هرمزگان بیان داشت: مدارس تخریبی در روستای زهوکی وگودو میناب دیگر برای ادامه تحصیل دانش آموزان قابل استفاده نیستند ودانش آموزان این دو مدرسه بلاجبار در منزل مسکونی استیجاری ادامه تحصیل خواهند داد.

سالاری گفت: همه دانش آموزان در مدارس میناب را همانند فرزندان خود میدانم ودر راستای احقا حق آنها از حقوقشان نخواهم گذشت.

رئیس آموزش وپرورش میناب عنوان داشت: نوسازی مدارس میناب نیازمند عزم ملی است وتوجه به ساخت وساز آن باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان عالی مشور قرار گیرد.

سالاری گفت: پیش از آنکه در مدارس تخریبی شهرستان میناب اتقاقی رخ دهد که در ادامه متولیان آن مورد سوال قرار گیرند به وضعیت مدارس تخریبی میناب رسیدگی شود.