جذب ۱۴۳ دانش آموز بازمانده از تحصیل در میناب

میناب- فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: ۱۴۳ دانش آموز بازمانده از تحصیل این شهرستان، جذب آموزش و مدارس شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر در نشست شورای آموزش و پرورش میناب گفت: این شهرستان دو هزار و ۴۳۲ دانش آموز بازمانده از تحصیل دارد.
وی افزود: بقیه بازماندگان از تحصیل در شهرستان میناب هم در حال شناسایی هستند و تا پایان امسال وارد آموزش میشوند.
