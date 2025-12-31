  1. استانها
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۴

جذب ۱۴۳ دانش آموز بازمانده از تحصیل در میناب

میناب- فرماندار ویژه شهرستان میناب گفت: ۱۴۳ دانش آموز بازمانده از تحصیل این شهرستان، جذب آموزش و مدارس شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر در نشست شورای آموزش و پرورش میناب گفت: این شهرستان دو هزار و ۴۳۲ دانش آموز بازمانده از تحصیل دارد.

وی افزود: بقیه بازماندگان از تحصیل در شهرستان میناب هم در حال شناسایی هستند و تا پایان امسال وارد آموزش می‌شوند.

