حل مشکل کسب و کارهای فضای مجازی بدون لطمه به شغلهای سنتی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی دولت برای حل معضلات کسب و کارهای اینترنتی و آنلاین عصر امروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور نمایندگان دولت از جمله وزیر ارتباطات، وزیر کار، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دبیر شورای عالی فضای مجازی و نیز معاونان وزارتخانه های صنعت، ارتباطات و کار برگزار شد.

در این نشست محمود واعظی وزیر ارتباطات با تاکید بر عزم دولت برای حل معضل کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: در حاشیه جلسات دولت بارها در خصوص کسب و کارهای اینترنتی صحبت کردیم و باید بگوییم که دولت حامی این کسب و کارها بوده و ما بدنبال آن هستیم که این پلتفورم در کشور گسترش یابد.

وی خاطرنشان کرد: اما ملاحظه ما این است که فعالیت کسب و کارهای اینترنتی در کشور آرام و به اصطلاح بدون خونریزی انجام شود چرا که پدران ما کسب و کارهای سنتی داشته اند و هم اکنون نیز تعداد کسانی که از این طریق امرار معاش می کنند، کم نیست. به همین دلیل باید به گونه ای رفتار شود که حیات این کسب و کارها ادامه یابد اما در کنار آن بتوان کسب و کارهای مدرن را نیز رونق داد.

واعظی با بیان اینکه باید دوره گذار از کسب و کار سنتی به آنلاین تعریف شود، ادامه داد: باید کسب و کارهای سنتی اطمینان حاصل کنند که با حضور کسب و کارهای آنلاین بیکار نمی شوند و از سوی دیگر کسب و کارهای آنلاین هم مطمئن باشند که دولت از آنها حمایت می کند. بر این اساس باید به گونه ای پیش برویم که کسب و کارهای سنتی آموزش ببینند و بتوانیم اقتصاد را به سمت دیجیتالی شدن پیش ببریم.

وزیر ارتباطات با تاکید بر تمایل دولت به رفع مشکلات کسب و کارهای آنلاین نوپا ادامه داد: در این جلسه جای دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد، نعمت زاده وزیر صنعت و پورمحمدی وزیر دادگستری خالی است و آنها نیز تمایل زیادی برای حضور در این جلسه داشتند اما به دلایل کاری موفق به حضور نشدند.

وی با بیان اینکه سیاستگذاری برای حل مشکلات کسب و کارهای آنلاین را باید از طریق شورای عالی فضای مجازی جلو ببریم، اضافه کرد: ما می توانیم موضوعات مد نظر خود را در قالب پیشنهاد به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهیم و این مرکز این پیشنهاد را برای بررسی در شورا پخته تر کند. بنای ما این است که این مباحث به صورت مشورتی و از طریق دستگاههای مرتبط حل شود.

واعظی گفت: به همین دلیل پیشنهاد می کنیم تا تمامی وزارتخانه ها و دستگاههای مرتبط یک نماینده و یا معاون وزیر ذیربط را برای ارتباط گیری در این زمینه مشخص کنند تا بتوانیم تصمیمات و مصوبات مد نظر برای کسب و کارهای آنلاین را به صورت واحد و یکپارچه پیش ببریم و راه حل نهایی برای آن اتخاذ کنیم.

به گفته وزیر ارتباطات موضوع هوشمند شدن فعالیت های کسب و کار مبتنی بر اینترنت، در سایر کشورها نیز رونق گرفته و مشکلات موجود در اغلب کشورها دیده می‌شود. بر این اساس دولت لازم دید تا فعالیت این بخش را ساماندهی کند تا در کنار رونق فعالیت های فضای مجازی شاهد ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز باشیم و از سوی دیگر هیچ لطمه ای به کسب و کارهای سنتی وارد نشود.

وی در برقراری آشتی میان کسب و کارهای سنتی و آنلاین تاکید کرد و گفت: جلساتی مانند جلسه امروز تداوم خواهد یافت تا در نهایت شاهد ساماندهی فضای کسب و کار در کشور باشیم.

به گفته واعظی فعالیت کسب و کارهای آنلاین از تمامی بخش ها شفاف تر است و اگر تخلفی بوجود آید مانند تمامی بخش ها، قوه قضائیه مسئول پیگیری آن خواهد بود اما باید بدانیم که تخلفی که در فضای مجازی بوجود می آید صرفا مربوط به کسب و کارهای آنلاین نیست و باید این کسب و کارها را نیز مطابق با سایر کسب و کارها ببینیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به ایجاد ۳۲ هزار شغل مربوط به فناوری اطلاعات و الکترونیک در سال گذشته اضافه کرد: امسال در این حوزه شاهد ایجاد ۱۰۰ هزار شغل بودیم و هدف گذاری سال آینده که در شورای عالی اشتغال مصوب شده است ایجاد ۱۲۰ هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.