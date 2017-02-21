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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۱۹

فرهاد حسن‌زاده به کتابخوانی دسته‌جمعی می‌رود

فرهاد حسن‌زاده به کتابخوانی دسته‌جمعی می‌رود

فرهاد حسن زاده میهمان دوازدهمین نشست «کتابخوانی دسته‌جمعی نوجوانان» می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین نشست «کتابخوانی دسته‌جمعی نوجوانان» در فرهنگسرای رسانه با حضور فرهاد حسن زاده در فروشگاه کتاب داستان فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی برگزار می شود.

«کتابخوانی دسته‌جمعی نوجوانان» از برنامه‌های ترویج کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان است که با همراهی رضوان خرمیان نویسنده و مترجم کتاب‌های کودک و نوجوان چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

در این برنامه در هر جلسه یک کتاب برای مطالعه به نوجوانان پیشنهاد داده می‌شود. نوجوانان در طول دو هفته کتاب را تهیه و مطالعه می‌کنند، سپس در برنامه «کتابخوانی دسته‌جمعی نوجوانان» که با حضور نویسنده یا مترجم کتاب برگزار می‌شود، نظرات و پرسش‌هایشان را درباره اثر خوانده شده، مطرح می‌کنند.

دوازدهمین نشست «کتابخوانی دسته‌جمعی نوجوانان» با حضور فرهاد حسن زاده، نویسنده کتاب «هستی» چهارشنبه، ۴ اسفند ساعت ۱۶ در فروشگاه کتاب داستان فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی، خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا، برگزار می‌شود.

کد مطلب 3913494
حمید نورشمسی

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