به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین نشست «کتابخوانی دسته‌جمعی نوجوانان» در فرهنگسرای رسانه با حضور فرهاد حسن زاده در فروشگاه کتاب داستان فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی برگزار می شود.

«کتابخوانی دسته‌جمعی نوجوانان» از برنامه‌های ترویج کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان است که با همراهی رضوان خرمیان نویسنده و مترجم کتاب‌های کودک و نوجوان چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

در این برنامه در هر جلسه یک کتاب برای مطالعه به نوجوانان پیشنهاد داده می‌شود. نوجوانان در طول دو هفته کتاب را تهیه و مطالعه می‌کنند، سپس در برنامه «کتابخوانی دسته‌جمعی نوجوانان» که با حضور نویسنده یا مترجم کتاب برگزار می‌شود، نظرات و پرسش‌هایشان را درباره اثر خوانده شده، مطرح می‌کنند.

دوازدهمین نشست «کتابخوانی دسته‌جمعی نوجوانان» با حضور فرهاد حسن زاده، نویسنده کتاب «هستی» چهارشنبه، ۴ اسفند ساعت ۱۶ در فروشگاه کتاب داستان فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی، خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا، برگزار می‌شود.