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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۵۹

یازدهمین همایش تاریخ شفاهی ایران فراخوان داد

یازدهمین همایش تاریخ شفاهی ایران فراخوان داد

یازدهمین همایش تاریخ شفاهی ایران با موضوع «تدوین در تاریخ شفاهی» به همت پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فراخوانی که به همین منظور از سوی پژوهشکده اسناد منتشر شده، آمده است: «از علاقه‌مندان به حوزه تاریخ و اعضای انجمن تاریخ شفاهی دعوت می‌شود، به‌منظور شرکت در این همایش به آدرس http://nlai.ir/Default.aspx?tabid=8085 جهت ثبت نام مراجعه کنند.»

یازدهمین همایش تاریخ شفاهی روز نهم اسفند ماه در ساختمان آرشیو ملی برگزار می‌شود که طبق برنامه اعلام شده، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳ نشست تخصصی و ارائه مقالات و از ساعت ۱۴ تا ۱۷ دو کارگاه تخصصی آموزش تدوین، ‌ میزبان علاقه‌مندان به این حوزه مطالعاتی خواهد بود.

کد مطلب 3913769

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