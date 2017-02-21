یازدهمین همایش تاریخ شفاهی ایران فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در فراخوانی که به همین منظور از سوی پژوهشکده اسناد منتشر شده، آمده است: «از علاقه‌مندان به حوزه تاریخ و اعضای انجمن تاریخ شفاهی دعوت می‌شود، به‌منظور شرکت در این همایش به آدرس http://nlai.ir/Default.aspx?tabid=8085 جهت ثبت نام مراجعه کنند.»

یازدهمین همایش تاریخ شفاهی روز نهم اسفند ماه در ساختمان آرشیو ملی برگزار می‌شود که طبق برنامه اعلام شده، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳ نشست تخصصی و ارائه مقالات و از ساعت ۱۴ تا ۱۷ دو کارگاه تخصصی آموزش تدوین، ‌ میزبان علاقه‌مندان به این حوزه مطالعاتی خواهد بود.