سالن استاد بخشی زاده در شیراز افتتاح شد/مدیران با هنر آشتی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب با حضور معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سالن استاد بخشی زاده گشایش یافت.

حجت الله ایوبی که در ادامه سفر به استان فارس صبح سه شنبه مرحله نخست طرح «سینما سلام» را در شهرهای شیراز، مرودشت، خرامه و سروستان کلید زده و در ادامه روز از سالن های سینمای مجتمع تجاری خلیج فارس بازدید کرده بود در این مراسم گفت: گرچه سینمایی هستم اما عاشق تئاترم. تئاتر ایران بر خلاف غرب، مردمی شکل گرفته است. از سیاوش خوانی و تعزیه گرفته تا پرده خوانی و نقالی. غرب وقتی در قرن ۱۹ تلاش کرد نمایش را به میان مردم ببرد. آنها کار سختی در پیش داشتمد چراکه تئاتر تشریفاتی بود و مجلل. غرب در قرن بیستم موفق شد تئاتر را بین مردم ببرد در حالی که تئاتر ما در میان مردم شکل گرفت.

وی افزود: گرچه امروز از گذشته خود فاصله گرفتیم و فرهنگ و هنر از دل جامعه فاصله گرفته است. امروز باید از استاد بخشی زاده درس گرفت و در فضایی مثل قهوه خانه ی ایشان، نمایش اجرا کرد تا تئاتر دویاره به قلب جامعه برگردد. وی با بیان اینکه باید نهضتی برای احیای فرهنگ و هنر ایجاد شود. حق شیراز تالار های باشکوه است اما تا زمان ایجاد این تالارها، باید در هر جایی نگارخانه و سالن تئاتر ایجاد شود.»

رییس سازمان سینمایی تصریح کرد: مدیران باید تلاش کنند اول خودشان فرهنگی شوند. هیچ فضیلتی نیست که یک مدیر سیاسی بگوید وقت رفتن به نگارخانه و سینما و تئاتر را ندارم.

هنر امروز دیگر یه سرگرمی و تفنن نیست/مدیران باید با هنر آشتی کنند

ایوبی گفت: هنر امروز دیگر یه سرگرمی و تفنن نیست؛ باید همدیگر را رو در رو و فیزیکی دید که سیتما و تئاتر این هنر را دارد.

وی با بیان اینکه جهان غرب به شگفتی به هنر ایران می نگرد گفت: امروز دنیای غرب عطش دیدن سینمای ایران را دارد. سال گذشته بچه های سینما ۳۷۰ جایزه سینمایی گرفتند و این فضای عمومی جهان را به این سمت می برد که مردمان این کشور هنری و فرهیخته نمی توانند ترویست باشند و اسلامشان اسلام افراطی و سعودی نیست.

رییس سازمان سینمایی گفت: مدیران باید با هنر آشتی کنند و سلام سینما، سلامِ سینما به همه اقشار جامعه است. به همت دکتر مریدی، کمالی سروستانی و سایر دغدغه مندان سینما در شیراز، شرایط خوبی پیدا کرده است و پردیس سینمایی جدیدی هم در غرب شیراز به اکران نوروزی می رسد.

در ادامه از بخشی زاده تقدیر شد و این هنرمند پیشکسوت در سخنانی کوتاه گفت: «من در نوجوانی بنّا بودم اما در تهران کار را در با خانم اسکویی آغاز کردم در حالی که دستم پر از گچ بود. تئاتر سپید با زحمات بسیاری شکل گرفت و هنوز ادامه راه می دهد و بهترنین آرشیو لباس را دارد. ما بین مردن مردم بودیم و در روستاها با نقاره زدن مردم را برای دیدن تئاتر جمع می کردیم. مردم ما عاشق تئاتر و ادبیات کلاسیک خودشان هستند و باید این هنر را دوباره در میان مردم احیا کرد.»

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در ابتدای این آیین به بیان خاطره ای از محمدجواد بخشی زاده پیشکسوت تئاتر و فیلم فارس پرداخت و گفت: نوجوان ۱۳ ساله ای بودم که در جشنواره های تئاتری استان حضور پیدا کردم. در این نمایش شخصیت اول نمایش را بازی می کردم و برای آن ماه ها تمرین کردیم. درست یک روز مانده به اجرا در جشنواره به دلیل بیماری راهی بیمارستان شدم و به توصیه پزشکان امکان بازی برایم وجود نداشت. استاد بخشی زاده که داور جشنواره بودند و به عیادتم آمدند و با نیرویی که ایشان به من دادند در جشنواره حاضر شدم و مقام اول را به دست آوردیم.

تئاتر تنها متعلق به یک گروه و قشر نیست/بزرگداشت بزرگان تفقد هنرهای ملی است

بهزاد مریدی در ادامه گفت: تئاتر تنها متعلق به یک گروه و قشر نیست؛ تئاتر از قصه و داستان پردازی سرچشمه گرفته است. بر اساس تحقیقات از همان داستان های بدوی علاقه انسان به شنیدن باعث ایجاد قصه شد و بر همنی اساس، پس زمینه تئاتر ایران به دوران باستان برمی گردد.

وی افزود: تئاتر حماسی هنر مردمانی است که امر خارق العاده را به عشق پیوند می زنند و بزرگداشت بزرگان این هنر تفقد هنرهای ملی است. هنرهایی که در برابر هنرهای مدرن غرب به مغاک رفته است و بازشناسی آن امری ضروری به نظر می رسد.

وی در ادامه در خصوص فعالیت های هنری استاد بخشی زاده هم گفت: گروه تئاتر سپید از سال ۱۳۴۷ با همراهی و همدلی استاد بخشی زاده آغاز کرد. او که متولد ۱۳۲۲ بود و در کودکی برای تأمین معاش به شغل گچ بری روی آورد و در نوجوانی در گرو تئاتر داشت. محمدجواد بخشی زاده، بازیگر سینما و تلویزیون، در آثاری همچون فیلم سینمایی «ملک سلیمان»، سریال تلویزیونی «فرستاده» و فیلم سینمایی «صنوبر» و ده ها نمایش فعالیت داشته است.

مدیرکل ارشاد فارس در پایان گفت: امروز گرد هم آمدیم تا سپاسمان را از یکی بزرگان تئاتر و سیتما به یادمان بنشینیم کسی که عمر خود را در راه هنر این سرزمین گذاشت.

بعد از این سخنان رحیم هودی دیگر پیشکسوت تئاتر شیراز پشت تریبون رفت و به سینما و تئاتر سلام کرد. او گفت: اگر سینما امروز به شهرهای کوچک و روستاهای دورافتاده سلام می کند تئاتر دهه های پیش این سلام را داشته است. عشایر کوچ نشین و روستایی های فقیر به سلام تئاتری های فارس سلام کرده اند و حالا چه زیباست که سینما هم به مردم دور دست ها سلام می کند.

هودی در ادامه به سیستم آموزشی انتقاد کرد و گفت: آموزش امروز به سختی برای بچه ها انجام می شود اما پرورش کم رنگ شده است؛ چرا که فشار درس و کلاس های تقویتی، مجال هنر را از دانش آموزان گرفته است. این در حالی است که در گذشته در مدارس تئاتر حضور داشت و بخشی زاده ها تئاتر را از مدرسه آغاز کرد. او به واسطه شغلش به تهران می رود و تئاتر لاله زار را می بیند و در دل و روح خود با تئاتر گره می خورد.

این هنرمند پیشکسوت گفت: استاد بخشی زاده تئاتر سپید را در سال ۱۳۴۷ ایجاد کرد و هنر را به قهوه خانه اش برد. حالا دیگر تئاتر فقط برای اقشار خاص نبود و بنا، کاسب، قهوه چی و ... در این قهوه خانه نمایش می دیدند.

در ادامه از استاد بخشی زاده تقدیر شد و این هنرمند پیشکسوت در سخنانی کوتاه گفت: من در نوجوانی بنّا بودم اما در تهران کار را در با خانم اسکویی آغاز کردم در حالی که دستم پر از گچ بود. تئاتر سپید با زحمات بسیاری شکل گرفت و هنوز ادامه راه می دهد و بهترنین آرشیو لباس را دارد. ما بین مردن مردم بودیم و در روستاها با نقاره زدن مردم را برای دیدن تئاتر جمع می کردیم. مردم ما عاشق تئاتر و ادبیات کلاسیک خودشان هستند و باید این هنر را دوباره در میان مردم احیا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ازظهر سه شنبه طرح سلام سینما رسماً افتتاح شد و مسئول این طرح هم گفت که دیگر هیچ شهری از استان بدون سینما نخواهد بود.