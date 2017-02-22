برکناری فرد خاطی فدراسیون فوتبال در موضوع فیفا و استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه با ایجاد کمیته ای به نام کمیته تعیین وضعیت برای بازیکنان ،سعی برآن داریم تا از خطراتی که در آینده از لحاظ مالی در کمین باشگاه ها است، جلوگیری کنیم، در مورد آن توضیح داد.

وی در این مورد گفت: پس از بررسی های لازم به این نتیجه رسیدیم که در حال حاضر استانداردهایی که در داخل کشور ،کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا وجود دارد ،با هم در تعارض هستند و به دنبال این هستیم که بر اساس یک استاندارد عمل کنیم.

وی ادامه داد: دستورالعملی تنظیم شده تا همه باشگاهها حق جذب هیچ بازیکن و مربی خارجی را نداشته باشند مگر اینکه در کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا برای پرونده های موجود حقوقی تعیین تکلیف شده و خطرات بالقوه موجود شکایت برطرف شود.برهمین اساس کمیته ای نیز برای تعیین وضعیت بازیکنان فوتبال فعالیت خود را آغاز کرده است که مسئولیت این کمیته بر عهده «وثوق احمدی »است و وظایف این کمیته بررسی مسائل مالی ،قراردادی و اداری بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی است که با راه اندازی آن حداقل کلیه بازیکنان خارجی قبل از مراجعه به فیفا در این کمیته حضور و نسبت به شکایت خود اقدام کنند.

رئیس فدراسیون در خصوص برنامه های خود برای حضور در هیات اجرایی کمیته مسابقات فیفا گفت:کمیته مسابقات فیفا فعالیت هایی همچون نظارت، مشاوره و کمک در بخش برگزاری کلیه مسابقات تحت نظر فیفا را انجام می دهد که بی شک با اجرای برنامه های دقیق و تجربیاتی که در زمینه فوتبال دارم ،در راستای رشد و گسترش هر چه بیشتر این رشته ورزشی اقدامات موثری را انجام خواهم داد.

وی درباره تغییراتی که در کمیته بین الملل فدراسیون رخ داده است ،گفت: با توجه به اتفاقاتی که برای برخی از تیم های لیگ برتری مانند استقلال و بسته شدن پنجره های نقل وانتقال در فیفا و همینطور بازیکنان خارجی و یا نقل و انتقالاتشان رخ داد ،تعدادی از نیروهای کمیته بین الملل تغییر کرده و فرد خاطی هم برکنار شد.

تاج ادامه داد : با استفاده از نیروهای مجرب و کارآمد سعی بر آن داریم تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.