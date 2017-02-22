به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، در جریان برگزاری سومین روز از رزمایش پیامبر اعظم (ص) ۱۱ بالگردهای هجومی هوانیروز سپاه پاسداران با موفقیت عملیات پشتیبانی هوایی را انجام دادند.
بالگردهای هجومی هوانیروز سپاه از یگان های زرهی در حال عملیات که با حجم گسترده ای از آتش عناصر باقی مانده دشمن فرضی به هلاکت رساندند، پشتیبانی کردند.
در نهایت بالگردهای هجومی هوانیروز با شلیک موشک مواضع دشمن فرضی را مورد هدف قرار دادند و عناصر باقی مانده را به هلاکت رساندند.
گفتنی است؛ رزمایش پیامبر اعظم (ص) ۱۱ از دوم اسفند با شلیک راکت های پیشرفته در منطقه مرکزی کشورمان آغاز و امروز با انجام عملیات های مختلف در شمال شرق کشور پایان خواهد یافت.
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