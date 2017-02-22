وزیران امور خارجه بلاروس و روسیه باهم دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ولادیمیر ماکی» وزیر امور خارجه بلاروس در دیدار با «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه گفت که مشکلات مسکو و مینسک قابل حل است.

ماکی گفت: واقعا این فرصت بسیار خوبی است که میتوانیم مسائل و ارتباط دو کشور در زمینه های مختلف و همچنین موضوعات بین المللی را مورد بحث قرار دهیم. ایده های جالبی در سیاست های خارجی دو کشور وجود دارد که بعضا باهم منطبق است. به همین دلیل امکانی مناسب برای همکاری های دو جانبه و چند جانبه میان روسیه و بلاروس وجود دارد.

وی معتقد است که مشکلاتی که دو کشور دارند به راحتی قابل حل هستند و بعد از حل شدن آن ها می توان از این ظرفیت برای همکاری های مختلف در جهت پیشرفت منطقه استفاده کرد.