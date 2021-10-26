ابراز نگرانی ایران از وضعیت اتباع ایرانی گرفتار در بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان عصر سه‌شنبه در تماس تلفنی با ولادیمیر ماکی وزیر خارجه بلاروس، در خصوص وضعیت اتباع ایرانی گرفتار در منطقه‌مرزی بلاروس و لیتوانی به بحث و رایزنی پرداخت.

امیرعبدالهیان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت این اتباع ایران نگرانی جدی دارد، همکاری انسان‌دوستانه مقامات کنسولی و مرزبانی بلاروس جهت یافتن و ارائه‌های کمک‌های درمانی به این افراد و تسهیل دسترسی سفارت ایران به آنان جهت بازگشت آن‌ها به ایران را خواستار شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه اخبار نگران‌کننده‌ای از وضعیت این افراد در فضای مجازی منتشر شده است، همکاری حداکثری بلاروس خصوصا مرزبانی این کشور جهت کمک به آن‌ها را خواستار شد.

ولادیمیر ماکی وزیر خارجه بلاروس در این تماس با ارائه گزارشی از اقدامات وزارت خارجه این کشور جهت شناسایی و یافتن این افراد، بر آمادگی جدی مینسک جهت مساعدت حداکثری در این زمینه و ادامه تماس نزدیک با سفارت ایران تأکید کرد.

وزیر خارجه بلاروس با بیان اینکه لازم است اطلاعات بیشتری در خصوص موقعیت مکانی این افراد به دست بیاید، اطمینان داد که بلافاصله و به فوریت مجددا در این خصوص از مراجع ذی‌ربط استعلام نماید.

در این تماس طرفین در خصوص ادامه رایزنی تا تعیین سرنوشت و کمک به اتباع ایرانی گرفتار در منطقه مرزی، توافق کردند.

دو طرف همچنین بار دیگر بر اراده خود جهت اجرایی کردن توافقات صورت‌گرفته در دیدار اخیر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت توسعه و تعمیق هرچه بیشتر روابط دو کشور روابط تأکید کردند.