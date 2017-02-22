باج گیری با استفاده از ابزار تروریسم رویه جاری حکام سعودی است

به گزارش خبرگزاری مهر، هدیه خلف عباس رئیس مجلس ملی سوریه و هیات همراه عصر امروز با علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگوکردند.

شمخانی در این دیدار با اشاره به روند مثبت گفتگوهای سیاسی میان دولت سوریه و گروه های مخالف تاکید کرد؛ اجلاس آستانه با تمرکز بر ابتکارات سیاسی، شرایط مناسبی را برای تداوم آتش بس و جایگزینی گفتگو به جای جنگ و خونریزی ایجاد نموده است.

وی افزود: اجلاس سیاسی آستانه صرفا تغییر جغرافیای گفتگو های سیاسی نبوده و محصول تغییرات واقعی در معادلات منطقه و به ویژه دستاوردهای میدانی و آزادسازی مناطق تحت اشغال تروریستهادر حماسه آزاد سازی حلب است.

نماینده مقام معظم رهبری با اشاره به وجود اختلافات گسترده میان ترکیه و عربستان سعودی در خصوص به دست گرفتن رهبری جریان مسلحین مخالف دولت در سوریه تاکید کرد؛ در کنار درگیری و تشتت عمیقی که میان گروههای معارض مسلح در سوریه وجود دارد کشورهای حامی آنها نیز به شدت با یکدیگر اختلاف داشته و هریک به فکر استفاده ابزاری از مسلحین و خروج کم هزینه از مهلکه سوریه و در گیر نمودن رقبای منطقه ای خود در این عرصه هستند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در این دیدار با تبیین نقش محوری جمهوری اسلامی ایران در مبارزه و مهار تروریسم به اظهارات اخیر برخی مقامات رژیم صهیونیستی و دولت سعودی در مورد ایران اشاره کرد و افزود: باج گیری با استفاده از ابزار تروریسم رویه جاری رژیم صهیونیستی و حکام سعودی است.

دریابان شمخانی اظهار داشت: امروز بزرگترین حامیان تروریسم در اتحادی آشکار از تهدید ایران برای صلح و امنیت جهانی صحبت می کنند در حالی که حمایتهای گسترده آنان از تروریسم تکفیری امنیت جهانی را با بحرانی کم سابقه مواجه نموده است.

وی با انتقاد از بی توجهی آل سلمان به مطالبه جهانی برای تغییر رویه جاری این کشوردر حمایت از تروریسم افزود: انتقاد شدید و اعلام نگرانی مقامات کشورهای مختلف غربی و منطقه غرب آسیا از سیاست های دولت سعودی در ایجاد و حمایت از تروریسم به موضوعی ثابت در گفتگوهای آنان با مقامات جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.



دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان ساخت: رژیم صهیونیستی تلاش می کند با سوء استفاده از بحران های تصنعی ایجاد شده در منطقه مسیر کشتار و اشغالگری را با شتاب بیشتری ادامه دهد اما بدون شک آتش انتقام فرزندان رشید مقاومت طومار کودک کشی و جنایت این رژیم بی هویت را درهم خواهد پیچید.

هدیه خلف عباس رییس مجلس نمایندگان سوریه نیز در این دیدار با قدردانی از کمک های انسان دوستانه و مستشاری جمهوری اسلامی ایران به سوریه برای مقابله با تروریسم و دفاع از شهرها و روستاهای در معرض تهدید تاکید کرد: کشتار بیرحمانه مردم مظلوم سوریه از سوی تروریستهای وابسته، هزینه ای سنگین است که بدلیل حمایت از آرمان فلسطین پرداخته می شود لیکن این فشارها از اهتمام سوریه به موضوع فلسطین نمی کاهد.

وی افزود؛ رژیم صهیونیستی حامی گروه های تروریستی در سوریه است و از آنها حمایت های لجستیکی و نظامی به عمل می آورد و این نشانگر پیوند محکم میان اسرائیل و جریان تروریسم تکفیری و حامیان آنان برای ایجاد بی ثباتی در منطقه است.