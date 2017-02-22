برق در جهرم قطع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت توزیع نیروی برق جهرم در اطلاعیه‌ای، ساعت خاموشی‌های برق شهرستان را به علت تعمیر شبکه‌های آسیب‌دیده در تاریخ جمعه ۶اسفندماه را اعلام کرد.

در این اطلاعیه زمان قطعی برق به شرح زیر آمده است:

۱-خط امامزاده(خارقان)، خط صادق‌آباد(بلوار رهبری-حیدرآباد)، خط پادگان و خط محمدآباد(علوم پزشکی-دانشکده پرستاری) از ساعت ۸ تا ۱۰:۳۰.

۲-خط جلگه(بلوار رهبری تا هکان)، خط سردخانه(فولاد آذین تا بلوار رهبری)، خط بلوار نخلستان تا مخابرات مصطفی خمینی، خط فرهنگ‌شهر، خط هلال‌احمر(چاه‌های آب تل کوهک تا شهرک شهید سحرخیز (چهارطاقی)، از ساعت ۱۴ تا ۱۶:۳۰.